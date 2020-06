Nach monatelanger Pause aufgrund der Coronakrise bietet die easycredit BBL endlich wieder Livesport (SPORT1 überträgt sechs Livespiele ab dem 6. Juni im TV und Stream).

Nachdem Titelverteidiger FC Bayern bereits am Samstag in das Finalturnier im heimischen Audi Dome gestartet ist und dabei eine überraschende Pleite gegen ratiopharm Ulm einstecken musste, ist am zweiten Turniertag auch ALBA Berlin gefordert.

Berlin gilt neben den Münchnern vor allem wegen des tiefen Kaders als Top-Favorit. Gegen die FRAPORT SKYLINERS will das Team aus der Hauptstadt seiner Rolle gerecht werden, doch die Aufgabe ist keine leichte (BBL: FRAPORT SKYLINERS - ALBA Berlin ab 15 Uhr im SPORT1-Liveticker).

ALBA-Coach: Ist für alle seltsam

"Wir werden versuchen zu gewinnen, aber es ist schwierig. Wir müssen alle Teams respektieren. Es gibt mehrere Mannschaften, bei denen es unmöglich ist, zu wissen, wie sie spielen, weil wir sie noch nicht gesehen haben. Wir hoffen, uns so gut wie möglich für die Playoffs zu qualifizieren", sagte ALBA-Coach Aito Reneses.

Besonders der Situation, vor leeren Rängen zu spielen, begegnet er mit Respekt. "Es wird interessant, obwohl es für alle seltsam ist, besonders ohne Fans zu spielen", so der 73 Jahre alte Spanier.

FRAPORT-Trainer Sebastian Gleim machte vor dem Spiel deutlich: "Wir brauchen nicht von Frankfurt hierher zu fahren ohne ein Ziel und zu sagen, wir spielen die Spiele einfach und sind nur froh, hier zu sein."

Vechta fordert Ludwigsburg

Ebenfalls das erste Match im Turnier bestreiten RASTA Vechta und die MHP Riesen Ludwigsburg (BBL: RASTA Vechta - MHP Riesen Ludwigsburg ab 19 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Das Finalturnier der BBL steigt vom 6. bis zum 28. Juni im Münchner Audi Dome. Mit dabei sind die zehn besten Teams der aktuellen Saison, die anderen acht Vereine verzichteten auf eine Teilnahme. Die zehn Teams sind dabei in zwei Gruppen aufgeteilt, jeder spielt gegen jeden.

Danach geht es mit den Viertelfinals weiter. Dabei muss der Erste der Gruppe A gegen den Vierten der Gruppe B ran, sowie der Zweite der Gruppe A gegen den Dritten der Gruppe B und umgekehrt. Alle K.o.-Spiele (auch das Finale) werden dabei mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Folgende Vereine kämpfen um die Meisterschaft:

Gruppe A:

FC Bayern

HAKRO Merlins Crailsheim

EWE Baskets Oldenburg

BG Göttingen

ratiopharm ulm

Gruppe B:

ALBA Berlin

MHP Riesen Ludwigsburg

Brose Bamberg

RASTA Vechta

FRAPORT Skyliners

