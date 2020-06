Endlich wieder Basketball im Free-TV! Am Donnerstag gibt es das Spiel der Gruppe B zwischen den MHP RIESEN Ludwigsburg und Brose Bamberg ab 20.15 Uhr LIVE auf SPORT1 zu sehen.

Während Ludwigsburg um Neuzugang Zamal Nixon mit zwei Siegen einen perfekten Start ins Finalturnier der easycredit BBL (SPORT1 überträgt sechs Livespiele ab dem 6. Juni im TV und Stream) hingelegt hat, musste Bamberg in seiner ersten und bisher einzigen Partie gegen Titel-Mitfavorit ALBA Berlin eine knappe Niederlage einstecken.

In ihrer zweiten Partie gegen die FRAPORT Skyliners taten sich die Schwaben aber äußert schwer und setzten sich nur knapp mit 80:77 durch. Jacob Patrick stellte dabei ganz nebenbei einen neuen BBL-Rekord auf. Der 16-Jährige erzielte acht Punkte und ist nun der jüngste Bundesliga-Scorer seit Erfassung der BBL-Spieldaten in 1998.

Jüngster Scorer aller Zeiten: 16-Jähriger schreibt BBL-Geschichte

Ludwigsburg bestätigt starke Form

Ludwigsburg hat mit den beiden Siegen seine starke Form vor der Corona-bedingten Pause der BBL bestätigt. Damals lag die Mannschaft mit 17 Siegen und nur vier Niederlagen auf Platz zwei hinter Bayern München.

Der neunmalige Meister aus Franken rangierte vor der Corona-Pause dagegen nur auf Platz sieben. Nun hoffen die Bamberger vor allem auf Ex-NBA-Profi Jordan Crawford, der seine Mitspieler anführen und für das nötige Scoring sorgen soll. Gegen ALBA ging Crawford bereits mit 20 Punkten voran, auch wenn es knapp nicht zum Sieg reichte.

SPORT1 zeigt das dritte Gruppenspiel der Ludwigsburger gegen Brose Bamberg ab 20.15 Uhr LIVE im Free-TV. In der zweiten Partie des Tages treffen die Skyliners auf RASTA Vechta (ab 16.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

So läuft das Final-Turnier ab

Der Meister der BBL-Saison 2019/20 wird aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr in einem dreiwöchigen Final-Turnier in München ermittelt, an dem zehn Klubs teilnehmen.

Diese sind in zwei Gruppen aufgeteilt: In der Gruppe A treten EWE Baskets Oldenburg, BG Göttingen, FC Bayern München, HAKRO Merlins Crailsheim und ratiopharm ulm an, in der Gruppe B spielen RASTA Vechta, MHP RIESEN Ludwigsburg, ALBA Berlin, Brose Bamberg und FRAPORT SKYLINERS.

Knallharte Regeln: Das sind die Auflagen für die Basketballer

In der Gruppenphase spielen die Mannschaften seit Samstag, 6. Juni, in ihrer Gruppe jeweils gegen jeden. Die besten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die anschließende K.o.-Runde. Das Viertel- und Halbfinale sowie das Finale werden dann ab Mittwoch, 17. Juni, mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Nach der Gruppenphase findet zudem ein Spiel um Platz 9 und 10 statt. Die Krönung des Meisters erfolgt schließlich im entscheidenden Final-Rückspiel am Sonntag, 28. Juni.

