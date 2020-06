Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben die Tür zum Halbfinale des Finalturniers der easycredit BBL weit aufgestoßen. (SERVICE: Spielplan, Zeiten und Ergebnisse)

Das in der Vorrunde ungeschlagene Team vom Trainer Jaka Lakovic gewann auch zum Auftakt der K.o.-Runde gegen die Frankfurt Skyliners klar mit 101:61 (57:30). Das Viertelfinal-Rückspiel findet am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) statt.

Anzeige

Alle Spiele des BBL-Final Turniers 2020 live bei MAGENTA SPORT. Die Highlights und alle Spiele jederzeit auch auf Abruf nur bei MAGENTA SPORT!

Ulm bestimmte im leeren Münchner Audi Dome nach vier Siegen in der Gruppenphase von Beginn an das Geschehen.

Nach dem ersten Viertel stand es bereits 36:15, zur Pause lag der Favorit gar 27 Punkte vorn. "Ich bin sehr beeindruckt von den Ulmern. Sie sind sicher einer der Mitfavoriten", sagte Bundestrainer Henrik Rödl bei MagentaSport.

Frankfurt braucht Sieg mit mehr als 40 Punkten

Bei Ulm trafen angeführt von Dylan Osetkowski (18 Punkte) gleich fünf Spieler zweistellig, bester Frankfurter Werfer war Yorman Polas Bartolo mit zehn Zählern.

Die Hessen müssen nun im Rückspiel mit 40 Punkten Vorsprung gewinnen, um zumindest eine Verlängerung zu erzwingen.

Im zweiten Spiel des Tages trifft Gastgeber und Titelverteidiger Bayern München ab 20.30 Uhr auf den Geheimtipp MHP Riesen Ludwigsburg ( easyCredit BBL: FC Bayern Basketball - MHP Riesen Ludwigsburg ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER ).

Bayern unter Druck gegen Ludwigsburg

Rödl fand derweil lobende Worte für die Endrunde.

Jetzt die Spielewelt von SPORT1 entdecken - hier entlang!

"Heute war ein Artikel in der New York Times über das Turnier, das geht schon um die Welt. Ganz großen Respekt an alle, die sich dafür eingesetzt haben. Das ist eine super Sache, die jetzt in Spanien und den USA weiter geführt werden kann. Die ganze Welt schaut zu", sagte der Bundestrainer.

Hier wirft Bayern Platz zwei weg

Das Spiel im Stenogramm:

Frankfurt Skyliners - ratiopharm Ulm 61:101 (30:57)

Beste Werfer: Polas Bartolo (10) für Frankfurt - Osetkowski (18), Günther (15), Goodwin (14), Schilling (13) für Ulm

So können Sie das BBL-Finalturnier LIVE verfolgen: