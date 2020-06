Seit Mittwoch läuft die entscheidende Phase beim Finalturnier der Basketball-Bundesliga. (SERVICE: Spielplan, Zeiten und Ergebnisse)

Während am Mittwoch ratiopharm Ulm die Partie gegen die Frankfurt Skyliners zu einer klaren Angelegenheit werden ließ, blieb die Begegnung zwischen den Bayern und Ludwigsburg bis zum Schluss spannend - mit dem besseren Ende für die RIESEN.

Auch am Donnerstag geht es in der BBL wieder rund. Ab 20.30 Uhr treffen dabei die EWE Baskets Oldenburg auf Brose Bamberg (easyCredit BBL: Brose Bamberg - EWE Baskets Oldenburg ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Die Baskets konnten in der Gruppe A drei ihrer vier Spiele gewinnen, am Ende sprang Platz zwei heraus.

Ein wenig unsicherer agierte dagegen das Team aus Franken. Licht und Schatten bestimmten die Spielweise der Bamberger, mit zwei Siegen und zwei Niederlagen stand am Ende Platz drei der Gruppe B zu Buche.

ALBA gegen Göttingen gefordert

Auch für Favorit ALBA Berlin wird es heute ernst, und das bereits am Nachmittag. Nach einer Vorrunde ohne Niederlage und Rang eins in der Gruppe B warten ab 16.30 Uhr die Spieler der BG Göttingen (easyCredit BBL: BG Göttingen - ALBA Berlin ab 16.30 Uhr im LIVVETICKER).

Die Runde der besten Acht sowie die Halbfinals und das Finale werden im Modus Best-of-Two ausgespielt, wobei die Ergebnisse der beiden Spiele addiert werden.

