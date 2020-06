80 Minuten durch die Hölle bis in den Himmel: Wenn alles nach Plan läuft, hat Marco Baldi es am Sonntag geschafft. Die letzte Schlacht wäre siegreich geschlagen und ALBA Berlin nach der Ewigkeit von zwölf Jahren wieder deutscher Basketball-Meister.

Mit Leidenschaft und Hingabe feilte der Geschäftsführer der Albatrosse daran, die langjährigen Dominatoren Bayern München und Brose Bamberg zu überflügeln. In der Coronakrise gelang es ihm.

Anzeige

Selten standen die Chancen auf den Titel in den Vorjahren günstiger als vor der Finalrunde des Turniers in der easycredit BBL, denn diesmal ist ALBA der Favorit, und Baldi versucht es gar nicht erst zu relativieren.

"Von mir aus", sagte der 58-Jährige vor dem Finalhinspiel am Freitag (BBL: ALBA Berlin - MHP RIESEN Ludwigsburg um 20.30 Uhr im Liveticker) gegen das Überraschungsteam MHP Riesen Ludwigsburg.

Aber er warnte auch: "Kein Team europaweit, das schonmal die Erfahrung mit Ludwigsburg gemacht hat, wünscht sich gegen die zu spielen. Jetzt geht es aber auch nicht um wünschen, jetzt geht es um Titel."

In Europa fast einzigartig

Und dabei ist es nicht so, dass es für den achtmaligen Meister aus heiterem Himmel käme. Seit drei Jahren arbeitet Baldi zusammen mit Trainer Aito Garcia Reneses an der Entwicklung des Großprojektes ALBA Berlin. Und damit ist in erster Linie nicht der sportliche Erfolg, sondern die Förderung der Jugend gemeint. Trotzdem steht nun schon die siebte von acht möglichen Finalteilnahmen in der Aito-Ära zu Buche, erst im Februar gewann das Team den Pokal.

"Diese Konstanz hat kaum ein Team in Europa - oder nur ganz wenige", sagte Baldi. Die Hauptstädter schaffen den Spagat zwischen Resultaten und Nachwuchsarbeit eindrucksvoll. Nicht nur ALBA-Kapitän und Vorzeigespieler Niels Giffey ist Berliner durch und durch, auch Youngster wie Jonas Mattisseck, Malte Delow oder Lorenz Brenneke bekommen in München konstant ihre Minuten und liefern ab.

Alle Spiele des BBL-Final Turniers 2020 live bei MAGENTA SPORT. Die Highlights und alle Spiele jederzeit auch auf Abruf nur bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE

Insgesamt, so Baldi, gehe "viel auf, das wir schon vor 15 Jahren angelegt haben. Mit einem sehr breiten Programm, mit zig Kooperationen an Schulen und Kitas, wo wir Kinder zum Basketball bringen."

Unter anderem deswegen hat ALBA mit Sicherheit den tiefsten Kader im Turnier, das die Berliner von Anfang an dominierten.

"Sie zerstören Spiele. Das können sie gut"

Dennoch muss sich ALBA im Finale mit einem Gegner messen, der unangenehmer nicht sein könnte. "Ludwigsburg wird uns nicht spielen lassen. Sie zerstören Spiele. Das können sie sehr, sehr gut", analysierte Baldi.

Neben der enorm aggressiven Defense verfügen die Schwaben zudem in Marcos Knight und Thomas Wimbush im Angriff über zwei Waffen von MVP-Format.

Finale! ALBA greift nach erstem Meistertitel seit 2008

So kriegte die gallige Mannschaft von Trainer John Patrick im Viertelfinale Titelverteidiger Bayern München und eine Runde später das bis dato ungeschlagene ratiopharm Ulm klein.

Nur in der Gruppenphase verlor Ludwigsburg einmal - in einem hochklassigen Duell eben gegen ALBA Berlin. Die Riesen spielen am Freitag und im Rückspiel am Sonntag (um 15.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) zum allerersten Mal ein BBL-Finale und lechzen nach ihrer ersten Meisterschaft.

"Die Art und Weise, wie die Mannschaft bisher im Turnier aber auch schon im Verlauf der Saison aufgetreten ist, verdient höchsten Respekt", sagte Ludwigsburgs Vorsitzender Alexander Reil dem SID: "Wenn Du dann im Finale stehst, willst du es natürlich auch gewinnen."

So können Sie ALBA Berlin - MHP Riesen Ludwigsburg live verfolgen:

TV: Magenta Sport

Stream: Magenta Sport

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App