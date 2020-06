Das easyCredit Basketball Final-Turnier 2020 geht in seine ganz heiße Phase:

35 Spiele werden seit dem 6. Juni und noch bis zum 28. Juni in München ausgetragen. Wie es funktioniert? Fünf Teams in zwei Gruppe treten in der Vorrunde gegeneinander an - danach folgen Viertelfinale, Halbfinale und Finale.

Schon absolviert ist das Platzierungsspiel um Platz 9, das Rasta Vechta gegen die Merlins Crailsheim deutlich mit 95:66 (50:34) gewann nach zuvor vier Niederlagen. Topscorer war dabei Philipp Herkenhoff mit 18 Punkten bei 12 Rebounds.

SPORT1 gibt einen Überblick zu Zeitplan und Ergebnissen.

VIERTELFINALE:

Hinspiele:

FRAPORT SKYLINERS - ratiopharm Ulm (Mi., 17. Juni / 16.30 Uhr)

FC Bayern München - MHP RIESEN Ludwigsburg (Mi., 17. Juni / 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

BG Göttingen - ALBA BERLIN (Do., 18. Juni / 16.30 Uhr)

Brose Bamberg - EWE Baskets Oldenburg (Do., 18. Juni / 20.30 Uhr)

Rückspiele:

MHP RIESEN Ludwigsburg - FC Bayern München (Fr., 19. Juni / 16.30 Uhr)

ratiopharm Ulm - FRAPORT SKYLINERS (Fr., 19. Juni / 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

EWE Baskets Oldenburg - Brose Bamberg (Sa., 20. Juni / 16.30 Uhr)

ALBA Berlin - BG Göttingen (Sa., 20. Juni / 20.30 Uhr)

SPIEL UM PLATZ 9:

Merlins Crailsheim - Rasta Vechta 66:95

VORRUNDE:

Gruppe A:

BG Göttingen - Merlins Crailsheim 89:78

FC Bayern München - ratiopharm Ulm 85:95

Merlins Crailsheim - FC Bayern München 79:110

EWE Baskets Oldenburg - ratiopharm Ulm 66:85

EWE Baskets Oldenburg - BG Göttingen 80:62

ratiopharm Ulm - Merlins Crailsheim 92:80

BG Göttingen - FC Bayern München 53:90

Merlins Crailsheim - EWE Baskets Oldenburg 83:85

ratiopharm Ulm - BG Göttingen 89:66

FC Bayern München - EWE Baskets Oldenburg 81:89

Gruppe B:

FRAPORT SKYLINERS - ALBA Berlin 72:81

Rasta Vechta - MHP RIESEN Ludwigsburg 76:81

MHP RIESEN Ludwigsburg - FRAPORT SKYLINERS 80:77

ALBA Berlin - Brose Bamberg 98:91

FRAPORT SKYLINERS - Rasta Vechta 63:59

MHP RIESEN Ludwigsburg - Brose Bamberg 103:74

Brose Bamberg - FRAPORT SKYLINERS 99:83

Rasta Vechta - ALBA Berlin 72:102

Brose Bamberg - Rasta Vechta 100:82

ALBA Berlin - MHP RIESEN Ludwigsburg 97:89

HALBFINALE:

Hinspiele:

Sieger Viertelfinale 2 - Sieger Viertelfinale 1 (So., 21. Juni / 20.30 Uhr)

Sieger Viertelfinale 4 - Sieger Viertelfinale 3 (So., 22. Juni / 20.30 Uhr)

Rückspiele:

Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2 (Mo., 23. Juni / 20.30 Uhr)

Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4 (Di., 24. Juni / 20.30 Uhr)

FINALE:

Hinspiel:

Sieger Halbfinale 2 -Sieger Halbfinale 1 (Do., 26. Juni / 20.30 Uhr)

Rückspiel:

Sieger Halbfinale 1 -Sieger Halbfinale 2 (Sa., 26. Juni / 15 Uhr)

So können Sie das BBL-Finalturnier LIVE verfolgen: