Rückschlag für den FC Bayern Basketball: Der Titelverteidiger muss im Finalturnier der easycredit BBL vom 6. bis 28. Juni (LIVE im TV auf SPORT1) auf Greg Monroe und Nihad Djedovic verzichten.

Das gab der Klub aus München in einer Pressemitteilung bekannt.

Monroe war Topscorer der Bayern

Mit dem ehemaligen NBA-Spieler Monroe, der wegen eines Krankheitsfalles im erweitetrten Familienkreis nicht zur Verfügung steht, fehlt den Bayern im heimischen Audi Dome ihr Topscorer (13,2 Punkte pro Spiel). Djedovic, in der Vorsaison zum Finals-MVP gewählt, fällt wegen einer Knieverletzung aus.

Dafür haben die Bayern Nationalspieler Ismet Akpinar für das Finalturnier unter Vertrag genommen. Der Spielmacher kommt nach dem Liga-Abbruch in der Türkei für das dreiwöchige Event von Besiktas Istanbul nach München.

Pesic: "Das schmerzt uns sehr"

"Dass Greg und Nihad nicht dabei sein können, schmerzt uns natürlich sehr. Deshalb sind wir froh, den Kader für diese drei sehr belastungsintensiven Turnierwochen mit Ismet kurzfristig absichern zu können", sagte Münchens Geschäftsführer Marko Pesic.

Die Bayern steigen am 6. Juni gegen ratiopharm Ulm in die Gruppenphase ein. Außerdem treffen die Bayern in der Vorrunde auf die Hakro Merlins Crailsheim, die EWE Baskets Oldenburg und die BG Göttingen. Insgesamt nehmen zehn der 17 Bundesligisten teil.