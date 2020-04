Das Finalturnier der Basketball-Bundesliga wird nicht in Oldenburg stattfinden.

Der frühere deutsche Meister EWE Baskets Oldenburg zog seine Bewerbung um die Ausrichtung der Veranstaltung, mit der die Saison trotz der Corona-Pandemie fortgeführt werden soll, zurück. Die Entscheidung über den Spielort soll am Montag verkündet werden.

Anzeige

"Der Zeitdruck für die operative Umsetzung des Turniers ist enorm", sagte Hermann Schüller, geschäftsführender Gesellschafter der EWE Baskets: "Grundsätzlich trauen wir unserem Standort das zu, allerdings sollte man diesen Schritt nur gehen, wenn man zu 100 Prozent davon überzeugt ist, dass wirklich alles passt."

Die BBL hatte am Montag mitgeteilt, dass die Spielzeit mit nur noch 10 der 17 Teams fortgesetzt werden soll. An Geisterspiele in zwei Fünfergruppen an einem Ort sollen sich Halbfinals und Finale anschließen.