Die Basketball Bundesliga (BBL) gibt nicht auf und will ihren Corona-Meister im verkleinerten Turnierformat küren.

Wie die BBL am Montag nach einer Videokonferenz mitteilte, soll die Saison trotz der Pandemie mit nur noch zehn der 17 Teams fortgesetzt werden. An Geisterspiele in zwei Fünfergruppen an einem Ort sollen sich Halbfinals und Finale anschließen.

Teilnehmer sind die zehn Mannschaften, die noch spielen wollen: Bayern München, die Riesen Ludwigsburg, Alba Berlin, die Merlins Crailsheim, Rasta Vechta, die Baskets Oldenburg, Brose Bamberg, BG Göttingen, ratiopharm Ulm und die Skyliners Frankfurt. Die anderen werden in der Abschlusstabelle dahinter platziert - der Abstieg aber entfällt.

Pesic: Entscheidung einstimmig

Die Entscheidung für den Modus sei einstimmig gefallen, sagte Marko Pesic bei SPORT1. Der Geschäfsführer des FC Bayern Basketball betonte: "Das ist eine sehr gut vorbereitete Diskussion gewesen, die am Schluss dieses Ergebnis gebracht hat. Es ist keiner gezwungen, nicht zu spielen. Es ist keiner gezwungen, zu spielen."

Außerdem werde der Sieger des Turniers auch den offiziellen Meistertitel für sich in Anspruch nehmen können, sagte Pesic, der auch die Bewerbung Münchens als Gastgeber des Turnier ankündigte: "Wir werden uns sicherlich bewerben, wenn wir die Ausschreibungskriterien erfüllen können. Ob wir dann den Zuschlag bekommen, liegt nicht an uns."

Spiele müssten Anfang Juni beginnen

Im Gegensatz zur BBL hatten sich die Deutsche Eishockey Liga (DEL), die Volleyball-Bundesliga (VBL) und die Handball-Bundesliga (HBL) gegen Partien ohne Zuschauer entschieden und die Saison abgebrochen. Die Fußball-Bundesliga hofft, im Mai wieder spielen zu können.

BBL-Chef Stefan Holz hatte dem SID vor der Sitzung gesagt, dass spätestens zwischen dem 6. und 8. Juni Spiele angepfiffen werden müssen, um ein zählbares Ergebnis erreichen zu können.