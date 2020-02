Gelingt Göttingen erneut die Überraschung?

Am 19. Spieltag der BBL muss BG Göttingen seine Dienstreise zu ALBA Berlin antreten. (BBL: ALBA Berlin - BG Göttingen, ab 15.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Dabei dürften die Hauptstädter an das letzte Aufeinandertreffen mit den Niedersachsen keine guten Erinnerungen haben. Am 15. Spieltag kassierte ALBA in Göttingen eine bittere 71:72-Niederlage und startete so denkbar schlecht in das neue Jahr.

Will man im Kampf um die Playoffs-Plätze nicht wieder einen herben Rückschlag hinnehmen, sollte ALBA eine erneute Pleite vermeiden. Zwar liegt der EuroLeague-Teilnehmer in der Tabelle auf Rang drei, hat aber auf den neunten und damit ersten Nicht-Playoffs-Rang lediglich vier Punkte Vorsprung. (SERVICE: Die Tabelle der BBL)

Bei einer neuerlichen Niederlage würden selbst die zehntplatzierten Göttinger auf vier Punkte an den Hauptstadtklub heranrücken. Allerdings haben die Berliner bei der knappen Auswärtspleite in der EuroLeague bei Real Madrid gezeigt, dass sie in guter Verfassung sind. In der Hauptstadt ist also alles bereit für die Revanche.

Berliner Personalsorgen sind vorbei

Das weiß auch Hylke van der Zweep. Der BG-Co-Trainer weiß, dass das ALBA-Team im Januar mit Personalproblemen zu kämpfen hatte, die nun ausgestanden sind. Der deutsche Center Johannes Thiemann und US-Forward Tyler Cavanaugh waren zu diesem Zeitpunkt gerade erst wieder in den Kader zurückgekehrt und Peyton Siva fehlte zusätzlich.

"Mit der Rückkehr von Siva hat Berlin jetzt einen weiteren dominanten Aufbauspieler. Das ändert für uns einige Matchups, aber ihren Basketball-Stil beeinflusst das nicht", sieht van der Zweep die Berliner daher wiedererstarkt.

Dennoch freut sich der Göttinger Assistenzcoach schon auf die kommenden Tage. Nach dem Kracher in Berlin folgt für Göttingen direkt die nächste Härteprobe. Schon am Dienstag kommen die Bayern nach Niedersachsen. "Es ist aber auch eine gute Möglichkeit, um festzustellen, ob wir mit dem Rhythmus auf diesem Level zurechtkommen", sieht van der Zweept das Positive in diesen Duellen.

