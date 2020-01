Wirbel bei BBL-Spitzenreiter Bayern München: Wie das serbische Portal Novosti berichtet, soll sich der aktuelle Deutsche Meister angeblich von Trainer Dejan Radonjic getrennt haben. Der Verein wollte sich auf SPORT1-Nachfrage nicht zu dem Bericht äußern. Das Magazin BIG berichtet von einem angeblichen Dementi des Tabellenführers.

Der Montenegriner Radonjic ist seit April 2018 Coach der Bayern, die er im vergangenen Jahr zum Meistertitel führte.

Bayern enttäuscht in Euroleague

In der Bundesliga liegen die Münchner in der laufenden Saison ungeschlagen und mit sechs Punkten Vorsprung vor Ludwigsburg souverän an der Tabellenspitze.

Allerdings blieben die Bayern in der EuroLeague weit hinter den Erwartungen zurück.

Zuletzt kassierte Radonjics Team bei Roter Stern Belgrad mit einem deutlichen 63:93 bereits die elfte Niederlage im 17. Spiel, vor allem auswärts kann das Team die hohen Erwartungen nicht erfüllen.