Tipoff nach dem Weihnachtsfest!

Das Weihnachtswunder ist bei den Hamburg Towers ausgeblieben. Mit einer 75:100-Niederlage gegen ALBA Berlin verabschiedete sich der Aufsteiger in die kurze Weihnachtsfeier. "Sie haben halt ein anderes Niveau. Da wird jeder Fehler eiskalt bestraft. Am Ende sind wir frustriert, weil wir alles gegeben haben", zeigte sich Towers-Coach Taylor nach dem Spiel enttäuscht.

Diese Enttäuschung sollte sich über die Festtage aber wieder in positive Energie gewandelt haben. Diese wird der letztjährige Zweitliga-Meister im Kellerduell gegen die Telekom Baskets Bonn nämlich brauchen. (BBL, 13. Spieltag: Telekom Baskets Bonn - Hamburg Towers ab 15 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und im Livestream)

Bonn kommt in der Liga nicht in Tritt

Allerdings werden auch die Gastgeber aus Bonn motiviert in die Partie gehen. Immerhin befindet sich der fünfmalige Vize-Meister mit Tabellenrang 15 in einer Region, in der man sich nicht allzu oft aufhält. Dabei haben die Westdeutschen international schon oft genug ihre Klasse bewiesen. (SERVICE: Die BBL-Tabelle)

In der Champions League führt Bonn die Gruppe D an und hat beste Chancen auf das Erreichen der K.o.-Runde. Diese Leistungen muss Bonn nun auch in der Liga aufs Parkett zaubern.

