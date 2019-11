Am 6. Spieltag der easyCredit Basketball Bundesliga sind die Gießen 46ers bei den Basketball Löwen in Braunschweig zu Gast. SPORT1 zeigt die Partie am Sonntag ab 15 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM.

Die Hausherren qualifizierten sich in der Vorsaison für die Playoffs und wollen mit dem neuen Coach Peter Strobl an diesen Erfolg anknüpfen. Die Gesamtstatistik verspricht ein Duell auf Augenhöhe: Von insgesamt 34 Spielen gewannen beide Teams jeweils 17. (SERVICE : Die Tabelle)

Die Löwen sind mit drei Siegen bei nur einer Niederlage stark in die Saison gestartet und gehen als Favorit in die Partie. Giessen hat dagegen schon dreimal den Platz als Verlierer verlassen müssen, erst am vergangenen Spieltag gelang gegen EWE Baskets Oldenburg der erste Saisonsieg.

"Für das Team und für mich ist es wichtig, dass wir auf unser letztes Spiel gegen Oldenburg weiter aufbauen", erklärte Teyvon Myers von den 46ers auf der Vereins-Homepage. "Wir wollen als Mannschaft unsere Leistungen in der Offensive und Defensive weiter optimieren, um Spiele siegreich zu gestalten."

So können Sie Basketball Löwen Braunschweig - Gießen 46ers LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de, Magenta Sport

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App