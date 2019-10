Vergangene Saison das Überraschungsteam schlechthin, in dieser Saison noch komplett ohne Punkte! (SERVICE: Die BBL-Tabelle)

Mehr muss man über den aktuellen Gemütszustand bei RASTA Vechta wohl nicht sagen. Vor allem das hochemotionale Derby gegen die EWE Baskets Oldenburg, das man praktisch erst in letzter Sekunde verloren hatte, war ein Tiefschlag. Den muss man nun aber abhaken und im Duell beim bisher ebenfalls punktlosen BG Göttingen endlich in die Erfolgsspur zurückkehren (BBL, 3. Spieltag: BG Göttingen - RASTA Vechta, ab 15.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Dass das aber beileibe kein Selbstläufer wird, dessen ist man sich in Vechta bewusst. "Spiele zu gewinnen ist mit das schwerste, was es gibt – gerade zu Saisonbeginn. Der erste Sieg ist immer der schwerste, wir wissen das. Wir wissen auch, dass es Göttingen ähnlich geht", gibt RASTA-Guard Trevis Simpson auf der Vereinshomepage einen kleinen Einblick in die aktuelle Situation.

Göttingen mit Defensivschwäche

Ein kleiner Lichtblick für Vechta ist immerhin der Sieg in der Vorbereitung. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit konnte man die Vielchen im September mit 84:76 schlagen. Davon will Simpson aber nichts mehr wissen. "Ganz ehrlich, das Testspiel hat keinerlei Aussagekraft für Sonntag. Mit dem 1. Spieltag geht es eigentlich für alle bei Null los."

Viel interessanter sind die Defensivprobleme bei Göttingen. Am 1. Spieltag kassierte man gegen die Basketball Löwen Braunschweig bereits 96 Punkte. Gegen s.Oliver Würzburg musste man nun erneut 90 Punkte hinnehmen.

Um diese Schwachstelle wissen aber auch die Göttinger Verantwortlichen und wollen diese schnellstmöglich beheben. "Wir haben uns das in dieser Woche ganz genau angeschaut und daran gearbeitet. Wir müssen auf eine andere Art und Weise verteidigen", wird Göttingens Co-Trainer van der Zweep auf rasta-vechta.de zitiert.

Allerdings will es das Schicksal den Göttingern nicht zu leicht machen, diese Schwäche abzustellen. In unmittelbarer Nähe zur S-Arena wurde eine 500kg-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, die geräumt werden muss. Die nötigen Vorbereitungen auf das Bundesliga-Spiel finden daher schon am Freitag statt. "Das Parkett wird schon am Freitag in der S-Arena verlegt", berichtete BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen im Göttinger Tageblatt.

