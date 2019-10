Die Beseitigung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg stellt den Basketball-Bundesligisten BG Göttingen vor organisatorische Probleme.

Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen RASTA Vechta (Basketball-Bundesliga: BG Göttingen – RASTA Vechta um 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM) fehlt der Heimmannschaft ein Ort für das Training.

Denn die 500-Kilo-Bombe am Schützenanger befindet sich in unmittelbarer Nähe der S-Arena, in der sich das Team ursprünglich am Samstag auf die Partie vorbereiten wollte. Zeitgleich sind aber auch die Entschärfungsarbeiten in Gange. Die Bombe wurde im Zuge von Bauarbeiten entdeckt.

Die Arena wie auch das Basketballzentrum wird schon ab Samstagfrüh gesperrt sein.

Die nötigen Vorbereitungen auf das Bundesliga-Spiel finden daher schon am Freitag statt. "Das Parkett wird schon am Freitag in der S-Arena verlegt", berichtete BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen im Göttinger Tageblatt. Auch Catering und Co. werde schon am Freitag vorbereitet.

Wenn die Göttinger nicht auf ihr Training verzichten wollen, müssen sie in die benachbarte FKG-Halle umziehen. "Dort liegt dann kein Parkett, weil wir das ja bereits am Freitag in der S-Arena verlegt haben", erklärte Meinertshagen. Dies könnte zum Nachteil werden, weil auf dem normalen Hallenboden eine größere Verletzungsgefahr bestehe.