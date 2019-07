Basketball: BBL gibt Spielplan für Saison 2019/2020 bekannt

Die Basketball-Bundesliga hat am Dienstag den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht.

Meister FC Bayern Basketball trifft zum Auftakt am 30. September (20.30 Uhr) auf Aufsteiger Hamburg Towers, während Final-Gegner ALBA Berlin am ersten Spieltag spielfrei hat und am zweiten Spieltag auf Brose Bamberg trifft. Die erste Partie der neuen Saison bestreitet ratiopharm Ulm gegen Rasta Vechta (24. September, 19 Uhr).

Am 10. November kommt es zur ersten Neuauflage des Finalduells der vergangenen Saison, wenn die Berliner in München gastieren.

Nach der verweigerten Lizenz für Aufsteiger Nürnberg Falcons gehen in der kommenden Spielzeit lediglich 17 Teams in der höchsten deutschen Spielklasse in die Übersicht.

SPORT1 überträgt auch in der kommenden Saison wieder zahlreiche BBL-Spiele. Den Auftakt macht das Franken-Derby zwischen Medi Bayreuth und Brose Bamberg (24. September, ab 20 Uhr LIVE im TV und STREAM).

Alle bisher bekannten SPORT1-Partien in der Übersicht: