Das wäre ein echter Transferhammer!

Der FC Bayern Basketball soll laut übereinstimmenden Medienberichten vor einer Verpflichtung von NBA-Center Greg Monroe stehen. Der 29-Jährige lief zuletzt in der NBA für die Philadelphia 76ers auf und kam in 632 NBA-Einsätzen auf durchschnittlich 13,2 Punkte und 8,3 Rebounds pro Partie.

Anzeige

In den sozialen Medien kündigten die Münchner am Mittwochabend eine Neuverpflichtung mit einem Konterfei an, was zu Monroe passen würde. Eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus.

Monroe war 2010 an siebter Stelle von den Detroit Pistons gedraftet worden und lief außerdem noch für die Milwaukee Bucks, die Phoenix Suns, die Boston Celtics, die Toronto Raptors und zuletzt für die Sixers auf.

Zuletzt musste der deutsche Meister den Abgang von Stefan Jovic, Derrick Williams und Devin Booker verkraften.