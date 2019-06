Co-Trainer Oliver Kostic vom deutschen Basketball-Meister FC Bayern München wird in der kommenden NBA Summer League Teil des Trainerteams der Houston Rockets. Der Assistent von FCB-Cheftrainer Dejan Radonjic befindet sich bereits im Rahmen der Vorbereitung auf die Summer League, die vom 5. bis 15. Juli in Las Vegas stattfinden wird, in Houston.

Bei der Summer League sind alle NBA-Franchises mit Teams vertreten. Außerdem nehmen internationale Teams teil. Zum Kader der Rockets, die von Headcoach Matt Brase betreut werden, zählt unter anderem der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein. Im ersten Spiel treffen die Rockets am 6. Juli auf die Dallas Mavericks.

"Wir möchten den Houston Rockets herzlich dafür danken, einem unserer Coaches diese große Möglichkeit zu geben", sagte Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi. "Es ist eine Ehre für unseren ganzen Verein, die Rockets als enge Partner zu haben, sie sind im Sport eine der Toporganisationen weltweit."

Der 46-jährige Kostic ist seit 2013 beim FC Bayern und gehört seit der Amtsübernahme von Meistertrainer Dejan Radonjic vor einem Jahr dem Trainerstab der Münchner an. Zuvor hatte der Serbe im Nachwuchsbereich der Bayern gearbeitet und auch die zweite Mannschaft in der zweiten Liga ProB betreut.