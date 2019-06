Im Halbfinale der BBL-Playoffs stehen sich die EWE Baskets Oldenburg und ALBA Berlin im dritten Duell gegenüber. (BBL-Playoffs, Halbfinale: EWE Baskets Oldenburg - ALBA Berlin ab 15.00 Uhr LIVE im TV und STREAM)

ALBA Berlin würde gerne dafür sorgen, dass die Fahrt nach Oldenburg der letzte Auftritt im Halbfinale ist. Mit der 2:0-Führung in der "Best-of-Five"-Serie im Rücken will man daher alles tun, um auch das dritte Spiel für sich zu entscheiden und so eine kleine Regenerationsphase für das Finale gegen den FC Bayern zu haben. (Alle Infos zu den BBL-Playoffs)

ALBA-Coach mahnt zur Vorsicht

Allerdings weiß man in Berlin, dass das dritte Spiel kein Selbstläufer wird. Trotz der beiden Siegen beginnt jedes Spiel wieder bei Null und muss mit der gleichen Leidenschaft und Intensität angenommen werden. "Das wichtigste ist jetzt das kommende Spiel. Wir haben uns zwar eine gute Möglichkeit erarbeitet, das Finale zu erreichen, aber es gibt keine Garantie, dass man das nächste Spiel gewinnt, nur weil man 2:0 führt", warnte ALBA-Trainer Aito Garcia Reneses daher schon direkt nach Spiel zwei.

Aber die Gefahr, dass die Mannschaft das Spiel auf die leichte Schulter nehmen könnte, scheint wohl nicht gegeben. Vielmehr will man so schnell wie möglich das ersehnte Ziel Finale erreichen, bestätigte ALBA-Forward Luke Sikma. "Wir wollen keine Möglichkeit auslassen, ins Finale einzuziehen und werden alles daran setzen, schon am Sonntag in Oldenburg zu gewinnen."

Die gelbe Hölle von Oldenburg

Doch in Oldenburg will man von einem Berliner Durchmarsch nichts wissen. Das zweite Heimspiel steht unter dem Motto "Bis hierhin und nicht weiter!" Um dies auch optisch zu demonstrieren, verwandeln die EWE Baskets ihre EWE Arena in eine gelbe Hölle. 6000 gelbe T-Shirts werden an die Fans verteilt um wie ein Mann hinter ihrem Team zu stehen.

ALBA Berlin kann sich also auf einen heißen Tanz in Niedersachsen gefasst machen.

