ALBA Berlin fehlt nur ein Sieg zum erneuten Sprung ins Finale der Basketball Bundesliga (BBL).

Der Vizemeister gewann im Play-off-Halbfinale gegen die EWE Baskets Oldenburg am Mittwoch sein erstes Heimspiel 79:68 (32:29) und führt in der Best-of-Five-Serie mit 2:0. Am Sonntag hat ALBA auswärts den ersten von drei Matchbällen.

Die Berliner hatten mit dem Tabellenzweiten der Hauptrunde wie im Auftaktspiel (100:93) trotz guten Starts (24:17/14. Minute) große Mühe.

ALBA mit schwacher Dreierquote

ALBA hätte zur Pause deutlich führen können, traf aber von der Dreierlinie (18 Prozent) und der Freiwurflinie (14 Prozent) fast nichts.

Oldenburg, vor zehn Jahren zuletzt deutscher Meister, konnte sich auf Rickey Paulding verlassen. Das Klubidol, im ersten Spiel der Serie noch ganz schwach, stand schon nach 20 Minuten bei zwölf Punkten und hielt die Partie offen.

Auch nach einem 15:4-Lauf der Berliner zum 62:52 kamen die EWE Baskets zurück, vom nächsten ALBA-Run erholten sich die Gäste nicht mehr.

Peyton Siva machte mit einem Dreier zum 78:65 den Deckel drauf. Bei ALBA kam Rokas Giedraitis als Topscorer auf 13 Punkte, Landry Nnoko holte zwölf Rebounds.

Mehr Zähler als Paulding (16) holte bei den Oldenburgern nur Liga-MVP Will Cummings (17).

BBL-Playoffs, Spiel 2 im Stenogramm:

ALBA Berlin - EWE Baskets Oldenburg 79:68 (32:29)

Beste Werfer: Giedraitis (13), Giffey (12), Siva (11), Nnoko (11), Sikma (11), Hermannsson (10) für Berlin - Mahalbasic (18), Cummings (17), Paulding (16) für Oldenburg

Zuschauer: 9263

Playoff-Stand: 2:0