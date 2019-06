ALBA Berlin hat das erste Duell in der Halbfinalserie gegen die EWE Baskets Oldenburg gewonnen. (Spielplan der BBL)

Die Hauptstädter setzten sich im ersten Duell beider Mannschaften in der "Große EWE Arena" mit 100:93 durch und haben damit den ersten Schritt in Richtung erneuter Finalteilnahme gemacht.

Anzeige

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie konnte sich zunächst keine Mannschaft entscheidend absetzen. So lagen die Albatrosse, die keine ihrer bisherigen fünf Playoff-Serien gegen die Niedersachsen verloren, zur Halbzeit lediglich mit zwei Zählern in Führung.

ALBA verpasst frühzeitige Vorentscheidung

Erst im dritten Viertel konnte sich das Team von Aíto García Reneses einen zwischenzeitlichen Elf-Punkte-Vorsprung erspielen, die Gastgeber zeigten sich davon aber kaum beeindruckt und führten bis zum letzten Seitenwechsel ihrerseits mit zwei Punkten.

Im Schlussabschnitt legte der einstige Serienmeister dann einen erneuten Zwischenspurt ein und kam schlussendlich zu einem ungefährdeten Sieg. Bester Werfer der Partie war Berlins Peyton Siva mit 26 Punkten, bei den Gastgebern stachen Will Cummings und Rasid Mahalbasic mit jeweils 21 Zählern heraus.

Jetzt aktuelle Basketball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

In der zweiten Halbfinal-Serie empfängt Titelverteidiger FC Bayern München am Abend die Überraschungsmannschaft von Rasta Vechta (BBL-Playoffs: FC Bayern München - Rasta Vechta, ab 18 Uhr im LIVETICKER) zum ersten Duell.