Dejan Radonjic weiß, dass jetzt fast alles für seine Bayern spricht. Und genau deshalb warnt der Trainer eindringlich davor, gedanklich einen Haken hinter die Finalserie zu machen.

"Es gibt noch nichts zu feiern", betonte Radonjic, nachdem die Münchner bei ALBA Berlin gewonnen und das 2:0 im Finale der Basketball-Bundesliga klar gemacht hatten. (Spielplan der BBL-Finals)

Anzeige

Nur ein Sieg fehlt dem Titelverteidiger nach dem wegweisenden 82:77 (45:46) in der Berliner Arena am Ostbahnhof noch. Am Sonntag haben die Bayern in ihrer Halle die Chance, sich die fünfte Meisterschaft auf schnellstem Wege zu holen (BBL-Finals, Spiel 3: Bayern München - ALBA Berlin ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM). Und sollte das nicht klappen, kommen noch zwei weitere Gelegenheiten.

"Berlin kommt nicht, um Urlaub zu machen"

"Am Ende war es für uns das Wichtigste, in dieser Atmosphäre zu gewinnen", sagte der frühere Berliner und heutige Münchner Leon Radosevic, "Berlin kommt aber jetzt nicht nach München, um Urlaub zu machen. Wir müssen wieder ruhig und konzentriert bleiben und unser Spiel spielen."

Wie im Auftaktspiel, das auch dank zweier Schiedsrichter-Fehlentscheidungen an die Münchner gegangen war (74:70), erwischte der Meister in Spiel zwei einen Fehlstart. Die Probleme warfen die Bayern aber nicht um, im Gegenteil.

Die Gäste fingen sich, dominierten im Schlussviertel und führten klar (73:61/34. Minute). ALBA kam dank eines 0:11-Negativlaufs der Gäste aber noch einmal zurück ins Spiel, zum Sieg reichte es jedoch nicht mehr.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Die Aufholjagd macht Berlin Mut. "Die Serie ist noch nicht vorbei", sagte Luke Sikma bei MagentaSport. Es sei allerdings "schwer, in München zu gewinnen". Der US-Amerikaner klagte vor allem über "viele schlimme Turnovers", insgesamt schenkte ALBA den Ball 13-mal her.

ALBA Berlin verpasst Auftakt knapp

Viel fehlte dennoch nicht zum Sieg. Franz Wagner, jüngerer Bruder von NBA-Profi Moritz Wagner, sorgte 13 Sekunden vor Schluss mit einem schwierigen Dreier für das 77:78, kurz darauf vergab Martin Hermannsson beim Stand von 77:80 die Chance zum Ausgleich.

Trainer Aito Garcia Reneses, dem die fünfte Finalniederlage mit dem Bundesligisten droht, war dennoch stolz auf sein Team, "denn es hat das Maximum gegeben und einen starken Einsatz gezeigt. Darüber bin ich glücklich, und das kann man nicht immer sagen nach einer Niederlage", meinte der Spanier.

Jetzt aktuelle Basketball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

"Ich hoffe, dass wir im dritten Spiel noch einmal 100 Prozent bringen", sagte Coach Aito. Dessen war sich Gegenüber Radonjic sicher. "Wir wissen, dass Berlin noch einmal 100 Prozent geben wird." Vor allem muss ALBA aber besser unter dem Korb aufräumen. Denn die Topscorer Devin Booker (16 Punkte) und Derrick Williams (12) stopften reihenweise Bälle in den Korb.

Schröder glaubt noch an Berlin

"Spiel drei wird hart. Wir müssen es so angehen, als wäre es Spiel eins", sagte Booker. NBA-Profi Dennis Schröder, in Berlin als Zuschauer in der Halle, glaubt noch an ALBA. "Wenn sie da mit Selbstbewusstsein rangehen, können sie erstmal ein Spiel holen. Sie müssen jetzt von Spiel zu Spiel denken", sagte der Nationalspieler der Bild-Zeitung.

In der Hauptrunde verloren die Bayern nur drei Spiele, keines zu Hause. In den Playoffs sind sie ungeschlagen. Sollte Bayern ohne Niederlage durchkommen, wäre das keine Premiere: Als Bamberg 2016 den Titel holte, gelangen den Franken 3:0-Siege in allen drei Runden.

So können Sie FC Bayern München - ALBA Berlin LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1

Liveticker: SPORT1

Die BBL Final-Serie

FC Bayern München - ALBA Berlin - Stand 2:0

16. Juni, Spiel 1: FC Bayern München - ALBA Berlin 74:70

19. Juni, Spiel 2: ALBA Berlin - FC Bayern München 77:82

23. Juni, Spiel 3: FC Bayern München - ALBA Berlin ab 18.00 LIVE auf SPORT1

25. Juni, Spiel 4: ALBA Berlin - FC Bayern München (falls nötig)

28. Juni, Spiel 5: FC Bayern München - ALBA Berlin (falls nötig)