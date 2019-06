U20-Nationalspieler Philipp Herkenhoff (19) verzichtet auf eine Teilnahme am diesjährigen Draft der NBA und läuft auch in der kommenden Bundesliga-Saison für Playoff-Halbfinalist Rasta Vechta auf.

"Das Feedback, was ich aus der NBA bekommen habe, möchte ich nutzen und weiter an mir arbeiten. Ich bin noch jung und habe keinen Druck, alles von heute auf morgen zu schaffen. Ich werde jetzt weiter hart arbeiten und Vollgas geben", sagte Herkenhoff.

Herkenhoff fehlte nur ein Spiel

In der aktuellen Spielzeit kam der Forward in 39 von 40 Spielen zum Einsatz und verbuchte im Schnitt 6,5 Punkte sowie 3,2 Rebounds. Im Viertelfinale gegen Pokalsieger Brose Bamberg (3:1) sammelte Herkenhoff sogar 16,0 Punkte und 8,3 Rebounds. Aufsteiger Vechta scheiterte im Halbfinale an Meister Bayern München (0:3).