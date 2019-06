Brose Bamberg hat Nationalspieler Christian Sengfelder als ersten Neuzugang verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt von Bundesliga-Konkurrent Löwen Braunschweig zum neunmaligen deutschen Meister und hat einen Dreijahresvertrag bis 2022 unterschrieben.

"Die Verpflichtung von Chris ist der erste Baustein für unsere neue Identität. Er wurde von vielen deutschen Topklubs umworben, da es wenige Spielertypen wie ihn gibt, die so vielseitig einsetzbar sind und zudem noch einen enorm hohen Basketball-IQ besitzen", sagte der neue Sportdirektor Leo De Rycke.

Sengfelder hat im Februar beim WM-Qualifikationsspiel in Israel sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben. Für Braunschweig kam der Power Forward in der abgelaufenen Saison in 37 Einsätzen im Schnitt auf 11,3 Punkte und 5,9 Rebounds.

Sechs Spieler bereits weg

Bamberg stellt sich derzeit neu auf. Die Franken haben sich bereits von Nikos Zisis, Cliff Alexander, Ricky Hickman, Arnoldas Kulboka, Augustine Rubit und Patrick Heckmann getrennt. Trainer Federico Perego wurde durch den Belgier Roel Moors ersetzt.