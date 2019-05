Der FC Bayern Basketball will am Sonntag den Einzug ins Halbfinale der BBL-Playoffs perfekt machen. (Spielplan der BBL-Playoffs)

Nach dem hart erkämpften Sieg in Braunschweig kann der Deutsche Meister in Spiel 3 der Best-of-Five-Serie in eigener Halle seinen Platz unter den besten vier Teams sichern (ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de).

Bayern verspielt 20-Punkte-Vorsprung

Dass Trainer Dejan Radonjic und sein Team den Gegner aus Niedersachsen nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen, dürfte spätestens seit Spiel 2 der Viertelfinal-Serie klar sein.

Die Münchner lagen schon mit 20 Punkten komfortabel in Führung, ehe das ersatzgeschwächte Braunschweig es nochmal spannend machte. Erst ein 15:5-Lauf sorgte schließlich für den zweiten Bayern-Sieg in der Serie.

"Sie haben uns in den ersten zwei Spielen stark herausgefordert und uns vor ihren eigenen Fans am Rande einer Niederlage gehabt. Wir wollen uns am Sonntag steigern und die Serie beenden", gibt Bayerns ehemaliger NBA-Spieler Derrick Williams die Richtung vor.

Der 28-jährige US-Amerikaner war in beiden Spielen Münchens Topscorer (12 und 17 Punkte).

So können Sie FC Bayern - Basketball Löwen Braunschweig LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de und MagentaSport

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App