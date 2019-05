Die EWE Baskets Oldenburg stehen als erstes Team im Playoff-Halbfinale der Basketball Bundesliga.

Der Hauptrundenzweite entschied die Best-of-Five-Serie gegen die Telekom Baskets Bonn dank eines 97:84 (49:46) im dritten Spiel mit einem Sweep für sich. Angeführt vom erneut starken MVP Will Cummings (27 Punkte) verwerteten die Oldenburger vor 6000 Zuschauern in eigener Halle ihren ersten Matchball. (Spielplan der BBL-Playoffs)

In einer lange Zeit engen Partie stemmte sich Bonn, das in Charles Jackson (28) den besten Werfer der Partie in seinen Reihen hatte, nach Kräften gegen das Viertelfinal-Aus. Erst im Schlussviertel setzten sich die Gastgeber, die das Halbfinale im vergangenen Jahr noch verpasst hatten, dank eines 11:0-Laufs entscheidend ab. Für das Team von Trainer Mladen Drijencic war es der zwölfte Heimsieg in Serie.

Am Samstagabend treffen zudem Aufsteiger Rasta Vechta und Brose Bamberg (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) zum dritten Mal aufeinander. In der Serie steht es 1:1.

EWE Baskets Oldenburg - Telekom Baskets Bonn 97:84 (49:46)

Beste Werfer: Cummings (27), Boothe (25), Paulding (12), Massenat (12) für Oldenburg - Jackson (28), Mayo (19), Polas Bartolo (10) für Bonn.

Zuschauer: 6000