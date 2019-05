Nach dem verlorenen Finale um den FIBA Europe Cup steht für die Basketballer von s.Oliver Würzburg wieder der Liga-Alltag auf dem Programm.

Am 32. Spieltag in der Basketball-Bundesliga (BBL) muss das Team von Trainer Denis Wucherer am Sonntag bei ALBA Berlin antreten. (BBL, 32. Spieltag: ALBA Berlin - s.Oliver Würzburg, ab 15 Uhr LIVE im TV und Stream auf SPORT1).

Anzeige

Während ALBA als Tabellendritter schon sicher für die Playoffs qualifiziert ist, muss Würzburg als Achter noch bangen. (Tabelle der BBL)

Für die Würzburger wird es vor allem darauf ankommen, die Enttäuschung des verpassten ersten Europapokal-Titels der Vereinsgeschichte aus den Köpfen zu bekommen.

Würzburg: Pleite gegen Dinamo Sassari

Am Mittwoch verloren sie gegen Dinamo Sassari auch das Rückspiel in eigener Halle mit 79:81 und schafften es nicht, die 84:89-Niederlage gegen die Italiener aus dem Hinspiel in der Vorwoche wettzumachen.

Der einstige Serienmeister ALBA gewann zuletzt mit 81:77 bei Science City Jena und geht als klarer Favorit in die Partie gegen Würzburg. (Spielplan der BBL)

So können sie das Spiel LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1, Magenta Sport

Ticker: SPORT1.de und SPORT1-App