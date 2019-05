Aufsteiger Rasta Vechta hat auch Brose Bamberg ausgeschalten.

In Spiel vier der Best-of-Five gewann Vechta in Bamberg mit 90:86 und entschied damit die Serie mit 3:1 zu seinen Gunsten. Zuletzt hatte 2012 s.Oliver Würzburg als Aufsteiger das Halbfinale der BBL-Playoffs erreicht. Bester Scorer bei den Niedersachsen war Austin Hollins mit 22 Punkten. Auf Seiten der Franken war Tyrese Rice mit 19 Punkten der beste Werfer.

In Bamberg sahen die 5794 Zuschauer lange eine Partie auf Augenhöhe. Kurz nach der Halbzeit konnten sich die Gastgeber erstmals einen zweistelligen Vorsprung herausspielen (52:42), Vechta kämpfte sich aber umgehend zurück und ging dank hoher Aggressivität nur rund vier Minuten später sogar in Führung (63:60).

30 Sekunden vor Schluss brachte Josh Young die Gäste per Korbleger mit 87:86 in Führung. Im Anschluss ließ Bambergs Augustine Rubit einen Halbdistanzwurf liegen. 17 Sekunden vor Schluss verwandelte Vechtas TJ Bray nur einen von zwei Freiwürfen zur Zwei-Punkte-Führung. Doch Rice konnte diesen Patzer nicht nutzen und verlor den Ball. Mit der Schlusssirene besorgte erneut Young dann den Endstand.

Im Halbfinale kommt es nun zum Duell mit dem FC Bayern, der Braunschweig ausschaltete. Das erste Spiel steigt am Sonntag in München. In der zweiten Halbfinalserie treffen ebenfalls am Sonntag (ab 15 Uhr LIVE im TV und STREAM) Vizemeister Alba Berlin und die EWE Baskets Oldenburg aufeinander.

Die Partie im Stenogramm:

Brose Bamberg - Rasta Vechta 86:90 (46:42)

Beste Werfer: Rice (19), Taylor (15), Rubit (14), Harris (12) für Bamberg - Hollins (22), Kessens (18), Bray (15), Herkenhoff (15), Young (13) für Vechta

Zuschauer: 5794

Playoff-Endstand: 1:3