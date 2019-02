Im BBL Pokal steht am Sonntag das mit Spannung erwartete Finale zwischen dem früheren Serienmeister Brose Bamberg und Vorjahresfinalist ALBA Berlin an.

Vizemeister ALBA greift nach dem erneuten Einzug ins Pokal-Endspiel nach dem zehnten Titel und könnte damit mit Rekordsieger Bayer Giants Leverkusen gleichziehen. (BBL Pokal: Brose Bamberg - ALBA Berlin ab 15 Uhr LIVE im TV und STREAM).

Im Halbfinale zeigte Berlin bereits eine souveräne Vorstellung und überrollte Gegner Fraport Skyliners mit 105:70. Zuvor hatte man sogar Titelverteidiger FC Bayern München aus dem Weg geräumt.

Bamberg kämpft mit schwankenden Leistungen

Brose Bamberg hat in dieser BBL-Saison dagegen mit schwankenden Leistungen zu kämpfen: In ihrem Halbfinale setzten sich die Bamberger nur knapp mit 90:87 gegen die Telekom Baskets Bonn durch.

In der Liga konnte das Team von Trainer Federico Perego zuletzt allerdings vier Spiele in Serie gewinnen. Das letzte Duell zwischen Berlin und Bamberg am 8. Spieltag entschieden die Berliner vor heimischer Kulisse mit 92:88 knapp für sich.

Ein Vorteil für Brose Bamberg im Finale könnte der Austragungsort sein: Per Los wurde entschieden, dass das Endspiel in der Brose Arena stattfindet.

SPORT1 überträgt das Duell LIVE ab 15 Uhr mit Kommentator Michael Körner und Ex-Nationalspieler Pascal Roller als Experte.