Im 20. Spiel ist das passiert, worauf die Konkurrenz so sehnsüchtig gewartet hat. Der FC Bayern München Basketball muss seine erste Niederlage in der diesjährigen BBL-Saison hinnehmen. Bei den EWE Baskets Oldenburg setzte es eine 82:83-Niederlage.

Vor allem das schlechte Startviertel war der entscheidende Baustein auf dem Weg zur Niederlage. Mit 13:27 war das Viertel sowohl offensiv als auch defensiv zum Vergessen für den Tabellenführer. Danach waren die Gäste dann besser im Spiel und entschieden jedes Viertel für sich.

Zu viel Rückstand

Daher wurde es am Ende sogar nochmal richtig spannend. Knapp 90 Sekunden vor Ende übernahm München mit 80:79 die Führung.

Doch die Hausherren schlugen wieder zurück und Rickey Paulding besiegelte mit drei verwandelten Freiwürfen in den Schlusssekunden die erste Münchner Niederlage. Am Ende war die Hypothek von 14 Punkten Rückstand aus dem Startviertel doch zu hoch.

Damit verkürzen die Oldenburger den Rückstand in der Tabelle auf sechs Punkte. (BBL-Tabelle im SPORT1-Datensatz)

Ulmer Rekord bleibt bestehen

Auch in Ulm wird man sich über die Niederlage der Münchner gefreut haben. Damit ist der Rekord der längsten Siegesserie in der BBL nicht weiter in Gefahr. In der Saison 2016/17 starteten die Ulmer nämlich mit 27 Siegen in die Saison.

