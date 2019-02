Brose Bamberg ist die Generalprobe für das Pokalfinale der Basketball Bundesliga (BBL) am Sonntag in eigener Halle gegen Alba Berlin (BBL-Pokalfinale, Brose Bamberg - ALBA Berlin ab 15 Uhr LIVE im TV und STREAM auf SPORT1) mit viel Mühe geglückt.

Der frühere deutsche Serienmeister schlug die Frankfurt Skyliners zu Hause 74:73 (33:38), Tyrese Rice gelang 25 Sekunden vor dem Ende der entscheidende Korb.

Bamberg spielt am Sonntag gegen Vizemeister Berlin um seinen sechsten Pokalsieg. Bester Werfer am Mittwoch war Rice mit 17 Punkten. Bamberg lief lange einem Rückstand hinterher, rettete sich aber in der Schlussphase.

MBC beendet Pleitenserie

Derweil feierte der Mitteldeutsche BC einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Das Team aus Weißenfels gewann nach sieben Niederlagen in Serie 77:76 (33:35) gegen die MHP Riesen Ludwigsburg und steht mit 8:32 Punkten weiter auf dem 16. Platz. Ludwigsburg (20:20) verlor dagegen im Kampf um die Playoffs an Boden.

Die Eisbären Bremerhaven unterlagen den Giessen 46ers 92:101 (47:50) und rutschten mit 6:34 Punkten auf den letzten Tabellenplatz ab. Das bisherige Schlusslicht Crailsheim Merlins sorgte beim 97:90 (42:52) gegen medi Bayreuth für eine Überraschung, der Aufsteiger ist neuer 17.

Die Spiele im Stenogramm:

Brose Bamberg - Fraport Skyliners 74:73 (33:38)

Beste Werfer: Rice (17), Harris (15), Alexander (11), Hickman (10) für Bamberg - Larson (23), Clark (16), Wohlfarth-Bot (11) für Frankfurt

Zuschauer: 5543

Mitteldeutscher BC - MHP Riesen Ludwigsburg 77:76 (33:35)

Beste Werfer: Marelja (18), Moore (13), Darden (13), Kerusch (11), Novak (11) für den Mitteldeutschen - Knight (19), Jones (18), Klassen (15), Martin (10) für Ludwigsburg

Zuschauer: 2300

Eisbären Bremerhaven - Giessen 46ers 92:101 (47:50)

Beste Werfer: Warren (21), Turner (15), Summers (11), Benson (10) für Bremerhaven - Thomas (22), Bryant (18), Bell (16), Jordan (15) für Giessen

Zuschauer: 1568

Hakro Merlins Crailsheim - medi Bayreuth 97:90 (42:52)

Beste Werfer: Lawson III. (27), Wysocki (14), Madgen (10), Cuffee (10) für Crailsheim - Robertson (20), Brooks (17), Seiferth (14) für Bayreuth

Zuschauer: 1921