Basketball, BBL: Saisonaus für Ra'Shad James von ratiopharm Ulm

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm muss für den Rest der Saison auf Guard Ra'Shad James verzichten.

Wie der Tabellensechste mitteilte, zog sich der 29-jährige US-Amerikaner im Training eine Schulterverletzung zu, die "einen operativen Eingriff unumgänglich macht". Dieser soll am Donnerstag vorgenommen werden. Mit 21 Punkten war James zuletzt im Ligaspiel bei s. Oliver Würzburg überragender Werfer.

Auch Kapitän Per Günther musste sich am Dienstag einer kleineren Operation am Knie unterziehen. Nach einer Arthroskopie werde der 31-Jährige im Kampf um einen Startplatz in den Play-offs jedoch "schnell auf dem Court zurückerwartet".