Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat den US-Amerikaner Rickey Paulding für ein weiteres Jahr an sich gebunden. Wie der Tabellenzweite am Mittwoch vermeldete, unterschrieb der 36 Jahre alte Small Forward einen Vertrag bis Sommer 2020 und geht damit in seine 13. Saison in Oldenburg.

"Rickey ist das Herz und der Anführer unserer Mannschaft, an dem sich alle Mitspieler orientieren können", sagte EWE-Trainer Mladen Drijencic.