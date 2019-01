An der Spitze der Basketball Bundesliga zieht Bayern München einsam seine Kreise. 14 Siege aus 14 Spielen lautet die makellose Bilanz des Meisters. (DATENCENTER: Die Tabelle)

Im Kampf um den wichtigen zweiten Tabellenplatz kommt es zum Verfolgergipfel ziwschen den EWE Baskets Oldenburg und ALBA Berlin. (BBL: EWE Baskets Oldenburg - ALBA Berlin ab 15 Uhr LIVE im TV und im Stream)

Während sich Oldenburg (24:4 Punkte) nach acht Siegen in Serie klammheimlich auf den zweiten Tabellenplatz vorgespielt hat, ist bei den Albatrossen in letzter Zeit etwas Sand im Getriebe. Dies verdeutlichen zwei Niederlagen in den letzten vier BBL-Spielen. Auch im EuroCup setzte es am Mittwoch bei Partizan Belgrad eine Pleite.

ALBA weiter ohne Siva

"Das ist gerade eine schwere Saisonphase für uns. Wir müssen in nicht optimaler Verfassung derzeit viele Auswärtsspiele bestreiten und treffen dabei auf durchweg sehr gute Gegner wie Oldenburg, das derzeit Tabellenzweiter ist und davon profitiert, dass es bei nur einem Spiel pro Woche ausgeruhter in die Spiele geht", sagte ALBA-Trainer Aito Garcia Reneses vor dem Duell in Oldenburg. Der Spanier muss weiter auf den verletzten Spielmacher Peyton Siva verzichten.

Sein Gegenüber Mladen Drijencic kann dagegen alle Spieler im Kader einsetzen.

So können Sie Oldenburg - Berlin LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1

Ticker: SPORT1.de