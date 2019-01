Brose Bamberg rutscht in der BBL immer tiefer in die Krise.

Nach der herben Pleite im Heimspiel gegen Rasta Vechta gehen Spieler und Trainer mit sich selbst hart ins Gericht. "Es ist offensichtlich, wie sehr wir uns verbessern müssen. Wir müssen jetzt alle aufwachen", sagte Nikos Zisis nach der 67:85-Niederlage gegen den Aufsteiger.

Für die Leistung der Gäste hatte der Guard nur Anerkennung übrig, am eigenen Auftreten übte er scharfe Kritik: "Wir waren nicht bereit. Wir waren richtig schlecht." Auch die Fans brachten ihre Verärgerung über die schwache Vorstellung mit Pfiffen gegen das eigene Team deutlich zum Ausdruck - in "Freak City" eigentlich undenkbar.

Für den Cheftrainer Ainars Bagatskis könnte der Offenbarungseid gegen Vechta die Abschiedsvorstellung gewesen sein. Wie Radio Bamberg vermeldet, ist sein Schicksal besiegelt. Demnach wollen die Bamberger am Sonntag die Entlassung bekanntgeben. Bagatskis hatte erst vor der Saison übernommen.

Bamberg kassiert nächste Pleite - Bagatskis vor dem Aus

Der neunmalige deutsche Basketballmeister Bamberg kassierte gegen Vechta bereits die dritte Niederlage im vierten Spiel. Die erste Spielhälfte in der Brose Arena verlief katastrophal. Während Vechta sowohl in der Offense als auch in der Defense stark aufspielte, konnten die Hausherren zu keinem Zeitpunkt mithalten und leisteten sich auch noch 20 Ballverluste. Inakzeptabel - wie auch Noch-Trainer Bagatskis fand: "Es gibt keine Entschuldigung für diese Niederlage. Nur zusammen können wir etwas ändern."

Zwar befindet sich Bamberg mit Rang fünf in der Tabelle immer nur auf Playoff-Kurs, die Ergebnisse der letzten Spiele bestätigen aber einen Abwärtstrend. Es muss dringend eine Steigerung her, das ist auch den Spielern bewusst. "Wir müssen in den Spiegel schauen, nicht nur nach Ausreden suchen und besser werden", meinte Zisis. Aber es sei noch ein langer Weg zu gehen, so der 35-Jährige. (SERVICE: Tabelle BBL)

Bamberg schmeißt Beyer raus

Bereits im November gab es beim langjährigen Vorzeigeklub ein Beben. Völlig überraschend wurde Geschäftsführer Rolf Beyer vor die Tür gesetzt. Aber das sollte noch nicht alles sein: Bamberg sprach in einer Pressemitteilung zudem von Insolvenzgefahr. "Nur durch fortwährende finanzielle Unterstützung durch die Brose Gruppe und den Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Stoschek persönlich - außerhalb der erheblichen Sponsoringleistungen - kann die Gesellschaft vor einer Insolvenz bewahrt werden", hieß es von Seiten des Vereins.

Die Entwicklungen erschütterten die Liga. Auch BBL-Geschäftsführer Stefan Holz sei aus Wolken gefallen und zeigte sich über das Vorgehen Bambergs alles andere als begeistert. "Es ist nicht nachvollziehbar, dass sie unabgestimmt mit dem I-Wort hantieren", sagte Holz.

Für Bamberg ist es nun an der Zeit, mit sportlichen Erfolgen ein Zeichen zu setzen, um sich aus der Krise zu kämpfen. Die Chance dazu ergibt sich bereits am Mittwoch. In der Champions League müssen die Franken gegen Lietkabelis aus Litauen ran. Und auch der nächste Kracher steht schon vor der Tür: Das Halbfinale des BBL-Pokals am Sonntag gegen die Telekom Baskets Bonn (BBL-Pokal: Brose Bamberg - Telekom Baskets Bonn ab 18 Uhr im LIVETICKER) - das alles dann wohl mit einem neuen Coach.