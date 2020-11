Die Telekom Baskets Bonn haben einen großen Schritt Richtung Top-Four-Teilnahme im Pokalwettbewerb der Basketball Bundesliga (BBL) gemacht.

Im Nachholspiel der Gruppe A gewannen die Bonner gegen die Löwen Braunschweig mit 91:79 (49:39) und haben nun zwei Siege auf dem Konto, Braunschweig kann das Finalturnier nicht mehr aus eigener Kraft erreichen.

Sollten sich die Telekom Baskets am 10. November auch gegen Titelverteidiger ALBA Berlin durchsetzen, stehen sie sicher im Halbfinale.

ALBA noch ohne Vorrundenspiel

Die Berliner haben aufgrund mehrerer Coronafälle noch keines ihrer drei Vorrundenspiele im Wettbewerb absolviert. Pokalfinalist EWE Baskets Oldenburg ist nach zwei Niederlagen in der Gruppe bereits gescheitert.

Wann das Finalturnier ausgetragen wird, steht nicht fest. Das Top Four hätte ursprünglich am 1./2. November in München stattfinden sollen, wurde wegen der Coronafälle beim Titelverteidiger aber abgesagt. Auch eine Verschiebung ins nächste Jahr ist im Gespräch.

Bester Werfer der Bonner war Deividas Gailius mit 25 Punkten, Bryon Allen war mit 22 Zählern Topscorer der Braunschweiger.