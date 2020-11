Der fünfmalige deutsche Meister Bayern München darf im Pokal der esaycredit BBL weiter auf die Teilnahme am Finalturnier in eigener Halle hoffen. Durch die 114:123 (48:66)-Niederlage von medi Bayreuth beim MBC Weißenfels verpassten die Bayreuther die vorzeitige Qualifikation für das Halbfinale. Die Entscheidung in der Gruppe D ist damit vorerst vertagt.

In vier Gruppen kämpfen jeweils vier Mannschaften um den Einzug ins Halbfinale, für das sich nur die Gruppenersten qualifizieren. Durch den Sieg des MBC stehen München und Weißenfels jetzt bei jeweils zwei Siegen und einer Niederlage. Auch Bayreuth hat mit einem Sieg und einer Niederlage noch eine Chance. Die Hakro Merlins Crailsheim sind bereits ausgeschieden.

Wann das Finalturnier ausgetragen wird, steht noch nicht fest. Das Top Four hätte ursprünglich am 1./2. November in München stattfinden sollen, wurde wegen der Coronafälle beim Titelverteidiger ALBA Berlin aber abgesagt. Auch eine Verschiebung ins nächste Jahr ist im Gespräch.