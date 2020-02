Kann ALBA Berlin mit Rekordsieger Bayer Leverkusen gleichziehen?

Im Finale des BBL-Pokals vor heimischer Kulisse gegen die EWE Baskets Oldenburg könnten die Berliner zum zehnten Mal die Trophäe holen. Genauso oft hatte der frühere Serienmeister den Pokal gewonnen. (BBL-Pokal-Finale: ALBA Berlin - EWE Basekts Oldenburg, So. ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Dafür aber müssen die "Albatrosse" ihren Finalfluch besiegen: Unter dem spanischen Trainer Aito Garcia Reneses sind die Berliner fünfmal im Folge knapp an Titeln vorbeigeschrammt. Zweimal im Pokalwettbewerb, zweimal in der BBL (je 2018, 2019) und einmal im EuroCup zogen die Albatrosse im Finale mit Garcia Reneses den Kürzeren.

ALBA mit Personalsorgen gegen Oldenburg

Es wird Zeit für die Wende, doch Berlin plagen Personalsorgen. "Wir müssen abwarten, ob uns neben Stefan Peno und Tim Schneider auch Johannes Thiemann, Kenny Ogbe und Makai Mason fehlen werden", sagte der Trainer.

Garcia Reneses bleibt trotz der Probleme betont ruhig. "Es ist nicht das erste Mal in der Saison, dass wir dezimiert in ein wichtiges Spiel gehen", sagte der 73-Jährige: "Ich setze darauf, dass wir darin mittlerweile Übung haben."

Der frühere Meister Oldenburg spielt indes um den zweiten Pokal-Triumph nach 2015. "An der Wand im Club Center ist noch Platz für ein weiteres Bild einer Mannschaft, die einen Titel gewonnen hat", so Trainer Mladen Drijencic: "Jeder Spieler wird bis in die Haarspitzen motiviert sein, da muss ich nicht pushen."

