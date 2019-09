Nur wenige Tage nach dem Ligastart sind die deutschen Basketball-Klubs im BBL-Pokal gefordert.

An dem Wettbewerb, der vor einem Jahr reformiert wurde, nehmen alle Bundesligisten bis auf Aufsteiger Hamburg Towers teil.

Während der FC Bayern Basketball sein Achtelfinale erst am 14. Oktober gegen die Telekom Baskets Bonn bestreitet und Brose Bamberg am Sonntag im Einsatz ist, startet ALBA Berlin schon am Samstag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) gegen Würzburg in den Pokal-Wettbewerb.

An der Donau kommt es zu einem schnellen Wiedersehen zwischen ratiopharm Ulm und Rasta Vechta (ab 18 Uhr im LIVETICKER), die sich bereits am vergangenen Dienstag in der BBL zum Auftakt gegenüber standen. Dieses Duell hatten die Ulmer mit 84:62 für sich entschieden.

Später am Abend stehen sich der Mitteldeutsche BC und medi Bayreuth gegenüber (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER), die MHP Riesen Ludwigsburg empfangen zur selben Zeit die Löwen aus Braunschweig (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

So können Sie den BBL-Pokal live verfolgen:

TV: -

Stream: Magenta

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App