Der FC Bayern München bekommt es im Achtelfinale des BBL-Pokals mit den Telekom Baskets Bonn zu tun.

Das ergab die Auslosung am Mittwoch in der Halbzeitpause des zweiten Play-off-Viertelfinalspiels zwischen Brose Bamberg und Aufsteiger Rasta Vechta. Titelverteidiger Bamberg muss zunächst bei den Giessen 46ers antreten.

Anzeige

Wie bei der ersten Auflage mit dem neuen Modus in der vergangenen Saison sind die 16 besten Teams der abgelaufenen Hauptrunde dabei. Sollte einem zuerst gezogenen Klub an den beiden Achtelfinal-Terminen (28./29. September) seine Arena nicht zur Verfügung stehen, wird das Heimrecht getauscht. Die Viertelfinals finden am 14./15. Dezember, die Halbfinals am 12. Januar und das Finale am 16. Februar 2020 statt.

Jetzt aktuelle Basketball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Die Paarungen im Überblick:

Alba Berlin - s.Oliver Würzburg

Mitteldeutscher BC - medi Bayreuth

FC Bayern München - Telekom Baskets Bonn

ratiopharm Ulm - Rasta Vechta

Frankfurt Skyliners - BG Göttingen

Merlins Crailsheim - EWE Baskets Oldenburg

MHP Riesen Ludwigsburg - Basketball Löwen Braunschweig

Giessen 46ers - Brose Bamberg