ALBA Berlin greift im Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) nach seinem zehnten Titel. Der Vizemeister setzte sich im Halbfinale nach einer überlegenen Vorstellung bei den Fraport Skyliners 105:70 (57:29) durch und erreichte als erste Mannschaft das Endspiel.

Am 17. Februar geht es im gegen den Sieger des Duells zwischen Brose Bamberg und den Telekom Baskets Bonn (BBL-Pokal, Finale: Am 17. Februar ab 15 Uhr LIVE im TV und STREAM).

"Wir hatten eine superhohe Energie. Wir haben rotiert ohne Ende, so kommt eine solche Leistung wie heute zustande", sagte Berlins Nationalspieler Joshiko Saibou bei MagentaSport.

Albatrosse dominieren

Berlin, das in der vergangenen Saison im Pokal- und im Playoff-Finale an Bayern München gescheitert war, wurde seiner Favoritenrolle von Beginn an gerecht. Die kriselnden Skyliners hatten ALBA kaum etwas entgegenzusetzen.

Beste Werfer der Gäste, die durch einen weiteren Pokaltriumph mit Rekordgewinner Bayer Giants Leverkusen (10) gleichziehen können, waren Nationalspieler Niels Giffey und Rokas Giedraitis (je 16 Punkte).

Die BBL hatte den Pokalwettbewerb vor der laufenden Saison reformiert. Statt der bislang sieben Teams starteten 16 in den Wettbewerb, das Top-Four-Turnier gibt es nicht mehr. ALBA hatte Titelverteidiger Bayern München im Viertelfinale ausgeschaltet (78:70), Frankfurt die Vorschlussrunde durch einen Erfolg über die Löwen Braunschweig erreicht (80:70).

BBL-Pokal im Stenogramm:

Fraport Skyliners - ALBA Berlin 70:105 (29:57)

Beste Werfer: Robertson (16) für Frankfurt - Giffey (16), Giedraitis (16), Wagner (12), Sikma (12), Clifford (10), Saibou (10) für Berlin

Zuschauer: 5.000 (ausverkauft)