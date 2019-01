Die Telekom Baskets Bonn sind Brose Bamberg und den Frankfurt Skyliners ins Halbfinale des runderneuerten Pokal-Wettbewerbs der Basketball Bundesliga (BBL) gefolgt. Das Team von Trainer Predrag Krunic gewann am Sonntag beim Überraschungs-Viertelfinalisten Science City Jena mit 89:86 (48:46) und zog erstmals seit 2012 wieder in die Runde der letzten Vier ein.

In einem spannenden Spiel mit zahlreichen Führungswechseln waren Josh Mayo (Bonn) und Derrick Allen (Jena) mit jeweils 21 Punkten die besten Werfer. Den entscheidenden Dreier zum Sieg versenkte Bonns Power Forward Bojan Subotic 24 Sekunden vor dem Ende. Jena hatte im Achtelfinale überraschend de früheren Meister EWE Baskets Oldenburg ausgeschaltet.

Das Halbfinale wird am Sonntagabend im Spitzenspiel komplettiert, der Neuauflage des vergangenen Bundesliga- und Pokalfinales zwischen Meister und Cupverteidiger Bayern München sowie Alba Berlin (18 Uhr). Die Halbfinals finden am 20. Januar statt, das Endspiel am 17. Februar.

Die Bamberger hatten am Samstag die BG Göttingen mit 83:64 (44:28) bezwungen, Frankfurt erreichte durch ein 80:70 (38:38) gegen die Löwen Braunschweig erstmals seit drei Jahren wieder das Halbfinale, das nicht mehr im Rahmen eines Final-Four-Turniers ausgetragen wird.

Berlin eliminiert München

ALBA Berlin hat Titelverteidiger Bayern München entzaubert und ist ins Halbfinale des BBL-Pokals eingezogen. Das Team von Trainerfuchs Aito Garcia Reneses fügte den Bayern in der Neuauflage des Vorjahresfinals mit 78:70 (41:40) als erstes deutsches Team in dieser Saison eine Niederlage zu.

BBL-Pokal auf SPORT1

Der BBL Pokal kehrt zurück ins Free-TV: SPORT1 überträgt in dieser Saison ein Halbfinale sowie das Finale des Wettbewerbs live. Das erste Halbfinale ist am Sonntag, 20. Januar 2019, live ab 15 Uhr auf SPORT1 im Free-TV zu sehen, das Endspiel um den Pokal steht am Sonntag, 17. Februar 2019, ebenfalls live ab 15 Uhr auf dem Programm.

Die Viertelfinale im Überblick

Samstag, 22. Dezember

FRAPORT SKYLINERS - Basketball Löwen Braunschweig 80:70 (38:38)

BG Göttingen - BROSE BAMBERG 64:83 (28:44)



Sonntag, 23. Dezember

Science City Jena - TELEKOM BASKETS BONN 86:89 (46:38)

Bayern München - ALBA BERLIN 70:78