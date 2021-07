Die Basketball-Nationalmannschaft der USA ist mit einer überraschenden Niederlage gegen den deutschen Gruppengegner Nigeria in ihre Olympia-Vorbereitung gestartet. Das Team um NBA-Superstar Kevin Durant kassierte in Las Vegas bei seiner ersten Pleite überhaupt gegen ein afrikanisches Team ein 87:90 (43:41).

"In gewisser Weise bin ich froh, dass es so gekommen ist", sagte US-Coach Gregg Popovich: "Es bedeutet nichts, wenn wir nicht daraus lernen." Topscorer der USA war Durant mit 17 Punkten, für Nigeria erzielte Gabe Vincent von den Miami Heat 21 Punkte.

Anzeige

Seit 1992, also seit Profis für die USA spielberechtigt sind, war es im 57. Testspiel erst die dritte Niederlage für den Rekord-Olympiasieger, dem derzeit wegen der parallel laufenden Finalserie in der Profiliga NBA noch drei Spieler fehlen.

Nigeria, das sieben NBA-Profis aufbot, hatte gegen die USA bei den Olympischen Spielen 2012 in London noch eine 73:156-Klatsche kassiert. Der letzte Vergleich vor fünf Jahren ging mit 43 Punkten Vorsprung an die USA.

"Ich denke nicht, dass irgendjemand so tun sollte, und wir werden auch nicht so tun, als wäre dies das Ende der Welt", sagte Popovich, der vor der Partie lediglich vier Trainingseinheiten mit dem Team absolvieren konnte.

Bei den Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) treffen die USA in Gruppe A auf Frankreich, Iran und Tschechien. Nigeria bekommt es in Gruppe B mit Deutschland, Italien und Australien zu tun. Australien ist am Montag auch der nächste Vorbereitungsgegner der USA.