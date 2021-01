Schlechte Nachrichten für die deutschen Basketballerinnen: Die Topspielerinnen Satou Sabally und Marie Gülich fehlen dem Nationalteam in den beiden letzten Qualifikationsspielen für die EM 2021. Sabally (22/Fenerbahce Istanbul) muss wegen einer Knöchelverletzung passen, Gülich (26/Valencia BC) ist erkrankt.

Die Mannschaft von Bundestrainer Walt Hopkins trifft in einer "Bubble" in Riga am Donnerstag (4. Februar) auf Kroatien und zwei Tage später auf Gastgeber Lettland (6. Februar). Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ist hinter den punktgleichen Kroatinnen (beide 7) Zweiter.

Anzeige

Die neun Gruppenersten und die fünf besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Endrunde (17. bis 27. Juni in Frankreich und Spanien). Deutschland hat 2011 zuletzt an einer Frauen-EM teilgenommen.

"Es ist nie ideal, mehrere Leistungsträgerinnen zu verlieren, aber dies ist eines der härtesten und belastbarsten Teams, die ich je trainiert habe", sagte der US-Amerikaner Hopkins: "Solange diese Gruppe zusammenhält und aneinander glaubt, kann sie alles erreichen, was sie sich vorgenommen hat."

Auch Lina Sontag (TuS Lichterfelde) fällt erkrankt aus. Nachnominiert wurde Frieda Bühner (Girolive Panthers Osnabrück). Sabally und Gülich haben in der vergangenen Saison in der US-Profiliga WNBA gespielt.