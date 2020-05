Dennis Schröder hat große Ziele. "Lasst uns Geschichte schreiben", kündigte Deutschlands derzeit bester Basketballer auf seinem Instagram-Account an. Mit nur 26 Jahren wird der NBA-Star zum 1. Juli alleiniger Gesellschafter des Basketball-Bundesligisten Löwen Braunschweig.

"Ich bin überzeugt davon, dass wir den Standort weiterentwickeln und zu einem Top-Klub in der Liga machen können", sagte der Spielmacher der Oklahoma City Thunder.

Anzeige

Bislang hielt Schröder 70 Prozent der Anteile an seinem Heimatklub. Die restlichen 30 Prozent wird er von drei Unternehmen erhalten, die in der neuen Saison allerdings weiter als Sponsor fungieren werden. Durch die Komplettübernahme hat der gebürtige Braunschweiger nach Klub-Angaben die Teilnahme am Lizenzierungsverfahren gesichert.

Durch die Coronavirus-Pandemie und fehlenden Zuschauer-Einnahmen durch den Liga-Abbruch, befand sich der Verein einige Wochen vor einer ungewissen Zukunft. "Braunschweig ist meine Heimatstadt, ich möchte der Region etwas zurückgeben", sagte Schröder.

Streit nach Kündigung von Schröder-Mentor

Noch vor einem Jahr sah es allerdings nicht unbedingt danach aus. Nach Streitigkeiten aufgrund der Trennung von Schröders Mentor und Entdecker Liviu Călin stand die Zusammenarbeit vor einer großen Probe. Nach einem öffentlich ausgetragenen Streit während der Basketball-WM zwischen Schröder und der Geschäftsführung wurde die Trennung wieder zurückgezogen. Zumindest oberflächlich konnte der Konflikt gelöst werden.

Jetzt aber hat Schröder das alleinige Sagen und kann auch auswählen, ob es einen Aufsichtsrat geben soll und ihn dann nach seinen Vorstellungen besetzen. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen worden, heißt es in der Klub-Mitteilung. "Ich bin sehr glücklich, jetzt alleiniger Gesellschafter der Löwen zu werden", betonte der Basketballer.

Auch in der Basketball-Welt war die überraschende Komplettübernahme Schröders ein Thema. Team-Kollege und US-Superstar Chris Paul gratulierte, wie auch NBA-Idol Tony Parker. Moritz Wagner nannte das Handeln seines Nationalmannschafts-Mitspielers sogar legendär".