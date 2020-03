Die Basketballer von Bayern München packen in der Not mit an.

Angeführt von den beiden Nationalspielern Paul Zipser und Danilo Barthel hilft der deutsche Meister eine Woche bei der Ausgabe der "Münchner Tafel".

"Diese Einrichtung mit ihren vielen Ehrenamtlern ist sehr wichtig für München, und wir müssen aufpassen, dass sie und somit die Bedürftigen im Zuge der Corona-Situation nicht in Vergessenheit geraten", sagte Zipser.

Zipser, Barthel und Pesic packen in Coronakrise an

Der 26 Jahre alte Ex-NBA-Spieler wird unterem anderem mit Geschäftsführer Marko Pesic am Donnerstag helfen. An anderen Tagen werden Freiwillige aus der Geschäftsstelle des BBL-Klubs aktiv.

Im Zuge der Coronavirus-Pandemie hat sich auch die Situation der Münchner Tafel verschärft. Angesichts der allgemeinen Krisenlage fehlen derzeit Unterstützer für die Ausgabe und gespendete Lebensmittel.

Die soziale Einrichtung verteilt im Stadtgebiet Lebensmittel an rund 20.000 Menschen in Armut.