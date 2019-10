Kia Sportage oder Hyundai Tucson sieht man an jeder Ecke, ebenso VW Tiguan oder Toyota RAV4. Denn kompakte Geländewagen zählen längst zu den meistverkauften Autos im Land.

Jetzt aktuelle Fanartikel zur Formel 1 kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Anzeige

Entsprechend schwer tut sich die Kundschaft, die zwar mit dem Trend, aber nicht mit der Masse gehen will: Wer in diesem Segment auffallen möchte, der muss entweder ein besonders starkes und teures Modell fahren oder ein relativ unbekanntes. Hier kommt der SsangYong Korando ins Spiel, der in diesem Herbst in die vierte Generation geht.

Trendwende beim Design

Mit den geplanten 1500 Zulassungen ist er seltener als etwa ein Porsche Macan oder ein Mercedes GLC Coupé, kostet aber mit einem Grundpreis von 22.990 Euro kaum die Hälfte.

Sind die Autos der Koreaner früher wegen eines besonders schrägen Designs aufgefallen, geht der Korando in der neuesten Fassung als schmuckes SUV durch, an dessen Optik nichts auszusetzen ist.

Zwar ist der neue Korando sechs Zentimeter flacher geworden, dafür aber in Länge und Breite gewachsen. Der Kofferraum fasst nun 551 Liter © SsangYong Motor/dpa-mag

Er ist sechs Zentimeter flacher geworden, hat dafür aber in Länge und Breite vier Zentimeter zugelegt. Das verbessert die Proportionen und die Platzverhältnisse - vor allem im Fond. So haben die Hinterbänkler etwas mehr Kniefreiheit, und der Kofferraum wächst um 65 auf 551 Liter. Legt man die Rückbank um, passen bis zu 1248 Liter hinter die elektrische Klappe, die sich schon dann automatisch öffnet, wenn man nur lange genug hinter dem Auto steht.

Außen artig, innen einzigartig

Während der Korando außen eher gewöhnlich wirkt, überrascht SsangYong innen mit ein paar hervorstechenden Details: Dass die Instrumente digital sind und daneben ein großer Touchscreen fürs Online-Infotainment prangt, das ist mittlerweile Standard. Auch die Auswahl der Materialien sowie deren Verarbeitung entsprechen den gestiegenen Ansprüchen. Doch eine Ambiente-Beleuchtung ist in diesem Segment eher die Ausnahme, und dass die dann auch noch holographische Qualitäten hat und wie dreidimensional in den Konsolen schimmert, das ist einzigartig.

Material und Verarbeitung der digitalen Instrumente entsprechen dem gestiegenen Standard. Besondere Ausstattung des Korandos ist die Ambiente-Beleuchtung © SsangYong Motor/dpa-mag

Der ganze Stolz der Koreaner ist aber nicht das Ambiente, sondern die Ausstattung. Denn es gibt von der automatischen Notbremse bis hin zum Abstandstempomat mit aktivem Lenkeingriff oder einem Schutzsystem gegen Unfälle mit Radfahrern beim Öffnen der Türen mehr Assistenzsysteme denn je. Das hat sich sogar schon vor dem Marktstart ausgezahlt: Der Korando ist der erste SsangYong, der beim NCAP-Crashtest die Bestwertung von fünf Sternen erzielt hat.

Nur magere Motoren

Während sie bei der Elektronik in die Vollen gehen, backen die Entwickler allerdings bei der Mechanik kleinere Brötchen und bauen entsprechend magere Motoren ein. Los geht es mit einem 1,6 Liter großen Diesel von 100 kW/136 PS. Und selbst wenn im November der Benziner folgt, wird es nicht viel besser. Der hat nämlich auch nur 1,6 Liter Hubraum und 120 kW/163 PS. Dafür bietet SsangYong mehr Auswahl in der Peripherie des Motors: Beide Aggregate können für jeweils 2000 Euro Aufpreis auch mit Allradantrieb und für noch einmal 2200 Euro mit Automatik bestellt werden.

Cruisen statt rasen: Gerade auf Langstrecken regt der SsangYong Korando eher zu einem sparsamen Fahrverhalten an © SsangYong Motor/dpa-mag

Deutlich schwächer motorisiert als die meisten Konkurrenten, fährt sich der Korando entsprechend freud- und farblos. Ja, der Diesel ist nach dem Warmlaufen vergleichsweise kultiviert und das Fahrwerk komfortabel. Doch weder Federn und Dämpfer noch die Lenkung verleiten zu einem engagierten Fahrstil. Um anzukommen, braucht man ein bisschen Geduld: Zwar tritt der Selbstzünder mit seinen 320 Nm entsprechend kräftig an. Doch jenseits des Ortschilds beschleunigt er eher zäh auf maximal 181 km/h. Wer sich den etwas zurückhaltenden Fahreigenschaften fügt, hat eine reale Chance, nahe des Normverbrauchs von 5,5 Litern (CO2-Ausstoß 144 g/km) zu bleiben. Wer dagegen anarbeitet, steht entsprechend häufig an der Tankstelle.

Fazit: Der Außenseiter holt auf

Er sieht besser aus denn je und ist bei Ambiente und Ausstattung auf Augenhöhe mit der Konkurrenz. So rückt der Korando zu Hyundai Tucson und Kia Sportage in eine Liga auf und rechtfertigt seinen Exotenstatus nur noch durch die geringen Absatzzahlen und nicht mehr durch seinen antiquierten Auftritt. Wenn es jetzt noch ein paar stärkere Motoren gäbe, könnte der Außenseiter schnell Anschluss an die Marktführer gewinnen.

Angetrieben wird der neue Korando von einem 1,6 Liter großen und 136 PS starken Diesel. Im November soll ein Benziner mit 1,6 Liter Hubraum und 163 PS folgen © SsangYong Motor/dpa-mag

Datenblatt: SsangYong Korando 1.6 e-XDI

Motor und Antrieb: Vierzylinder-Common-Rail-Diesel

Hubraum: 1597 ccm

Max. Leistung: 100 kW/136 PS bei 4000 U/min

Max. Drehmoment: 320 Nm bei 1500 bis 2500 U/min

Antrieb: Allradantrieb

Getriebe: Sechsgang-Automatik

Maße und Gewichte

Länge: 4450 mm

Breite: 1870 mm

Höhe: 1620 mm

Radstand: 2675 mm

Leergewicht: 1750 kg

Zuladung: 950 kg

Kofferraumvolumen: 551-1248 Liter

Fahrdaten

Höchstgeschwindigkeit: 181 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: k.A.

Durchschnittsverbrauch: 6,5 Liter/100 km

Reichweite: 720 km

CO2-Emission: 170 g/km

Kraftstoff: Diesel

Schadstoffklasse: Euro6d Temp

Energieeffizienzklasse: C

Kosten

Basispreis der Modellreihe: 22.990 Euro

Grundpreis des Ssangyong Korando 1.6 e-XDI: 33.190 Euro

Typklassen: k.A.

Kfz-Steuer pro Jahr: 302 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung

Sicherheit: Sechs Airbags, LED-Scheinwerfer, Tempomat

Komfort: Klimaautomatik, Freisprechanlage, Touchscreen-Infotainment

Spritspartechnik: Start-Stopp-Automatik