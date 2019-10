Mercedes CLA und die Audi A3 Limousine bekommen Konkurrenz aus München: Das viertürige 2er Gran Coupé des bayrischen Automobilherstellers BMW soll ab dem Frühjahr die Kompaktklasse aufmischen. Was sind die Zutaten? SPORT1 checkt.

BMW bietet künftig einen Viertürer in der Kompaktklasse an und lanciert dafür das 2er Gran Coupé. Der Neuzugang feiert seine Publikumspremiere im November auf der Autoshow in Los Angeles und soll in Deutschland im März in den Handel kommen, teilte BMW mit. Die Preise beginnen bei 31.950 Euro.

In die Länge gezogen

Technisch eng verwandt mit dem im Sommer eingeführten 1er, hat BMW die Plattform für das 2er Gran Coupé auf 4,53 Meter gestreckt und so Platz für vier Türen sowie 430 Liter Kofferraum geschaffen. Weil der Radstand 2,67 Meter misst, soll auch im Fond genügend Platz für Mitfahrer sein.

Wie der 1er in der Grundauslegung ein Fronttriebler, gibt es das Gran Coupé ausschließlich mit Drei- oder Vierzylindern. Los geht es zum Marktstart im März laut BMW mit dem 218i mit 103 kW/140 PS und dem 225 kW/306 PS starken und serienmäßig mit Allradantrieb ausgestatteten 235i für die Otto-Fraktion sowie dem einzigem Diesel 220d, der 140 kW/190 PS leistet.

Der kompakte Viertürer fährt bis zu 250 km/h

Damit erreicht der 2er Geschwindigkeiten zwischen 215 und 250 km/h und kommt auf Verbrauchswerte von 4,2 Litern Diesel bis 5,0 und 6,7 Liter Benzin (110 bis 153 g/km CO2)

In Ausstattung und Ambiente ähnelt das Gran Coupé dem neuen 1er. Es gibt digitale Instrumente, ein Infotainment-System mit Touchscreen und Sprachsteuerung sowie zahlreiche Assistenten für automatisiertes Parken und stark unterstütztes Fahren auf Landstraße und Autobahn.