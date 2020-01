Kia schwimmt auf der Grünen Welle. Wo andere Volumenmarken noch gar keine alternativen Antriebe im Programm haben, bieten die Koreaner allein beim Niro die Wahl zwischen Hybrid, Plug-In und reinem E-Antrieb. Und als wäre das nicht genug, legen sie jetzt beim Soul noch einmal nach.

Wenn in diesen Tagen zu Preisen ab 33.990 Euro die dritte Generation des Soul an den Start geht, wird es den kantigen Kleinwagen ausschließlich mit Akkuantrieb geben.

Ein poppiger Provokateur, der polarisiert

Während der Niro ein vergleichsweise angepasstes SUV für den Mainstream ist, gibt der E-Soul mit seinem kantigen Look den poppigen Provokateur und bringt mit seiner Farbenfreude ein Prise Lifestyle an die Ladesäule. Sein Auftritt als cooler Kastenwagen mit der prominent in die schmale Front gerückten Ladeklappe, den Kontrastlacken und den Felgen mit Perlmutt-Imitat polarisiert wie sonst die Autos von Mini oder DS.

Der Kia E-Soul hat eine Batteriekapazität von 64 kWh © Kia Motors Corporation

Und das Ambiente leistet sich ebenfalls ein bisschen Augenzwinkern. So gibt es in den Türkonsolen rund um die Lautsprecher Reliefs, die den Schall sichtbar machen sollen. Und in den Untermenüs des neuen Online-Infotainments findet man die so genannten Sound-Moods, mit denen man die Ambientebeleuchtung an den Rhythmus anpasst und den Soul zur rollenden Jukebox macht.

Graue Kunststofflandschaften

Allerdings wird der frische und freche Auftritt des Soul durch das viele Hartplastik in seinem langweiligen Grau konterkariert. Darüber können auch das moderne Bediensystem samt Smartphone-App zur Fernsteuerung von Ladung und Klimatisierung sowie die digitalen Instrumente und das große Soundsystem nicht hinwegtäuschen.

Im Innenraum des E-Soul überwiegt der Eindruck von grauem Hartplastik © Kia Motors Corporation

Dafür sind die Platzverhältnisse ganz ordentlich: Zwar ist der Kofferraum mit 315 bis 1339 Litern spürbar kleiner als beim E-Niro. Und dieser überragt den 4,20 Meter langen Soul auch um rund 15 Zentimeter. Doch bietet die coole Karosserie aus Korea genügend Platz auf allen Plätzen und selbst für Erwachsene ist der Rücksitz keine Strafbank.

Elektrisch, aber nicht exotisch

Dass der Soul ein "E" im Namen trägt und zumindest in Europa neuerdings nur noch elektrisch angeboten wird, hat man nach dem Einsteigen schnell wieder vergessen. Klar ist das Auto flüsterleise. Es erzeugt beim Anfahren zum Schutz der Fußgänger einen spacigen Sound. Und wer an den Schaltwippen am Lenkrad das Spiel mit den Rekuperationsstufen zur Energierückgewinnung beim Bremsen erst einmal raus hat, der fährt die meiste Zeit mit einem Pedal.

Außerdem kann der Kleinwagen sein stolzes Gewicht von 1,8 Tonnen vor allem in starken Kurven kaum verhehlen. Doch von diesen Eigenheiten einmal abgesehen, ist der Elektroantrieb im besten Sinne unauffällig und man fährt den E-soul wie jeden anderen Kleinwagen.

Zwei Antriebe zur Wahl

Zumindest, wenn man sich für die stärkere der beiden Motorisierungen entscheidet. Dann kommt der Motor auf 150 kW/204 PS, der Spurt von 0 auf 100 km/h gelingt in 7,9 Sekunden und das Spitzentempo liegt bei 167 km/h. Aber vor allem hat der Akku dann eine Kapazität von 64 kWh, die auf dem Prüfstand für 452 Kilometer reichen und auch in der Praxis einen Tag ohne angstvollen Blick auf den Ladestand ermöglichen. Denn 300, eher 350 Kilometer schafft man locker, bevor man Nachladen muss.

Der Kia E-Soul wird in zwei Motorisierungen angeboten © Kia Motors Corporation

Alternativ dazu bietet Kia genau wie beim Niro eine abgespeckte Variante mit weniger Leistung und geringerer Reichweite an. Dort hat der Motor nur 100 kW/136 PS und der Akku 39,2 kWh, so dass nach dem Kickdown bei 155 km/h und im Normzyklus nach 277 Kilometern Schluss ist. Was den E-Soul von anderen Kleinwagen unterscheidet, sind die vielen Fahrprogamme: Mit ihnen kann man den Wagen betont sportlich fahren oder so sparsam, dass neben der Motorleistung auch die Klimaanlage gedrosselt wird und man ein paar Kilometer Reichweite gewinnt.

Staupilot und Schellladefunktion

Zur Serienausstattung des bis zu 167 km/h schnellen Stromers zählen laut Hersteller unter anderem ein Staupilot, LED-Scheinwerfer, ein neues Telematiksystem mit Online-Funktion sowie eine Schellladefunktion, mit dem man den Akku in weniger als einer Stunde wieder zu 80 Prozent befüllen kann.

Außerdem gibt es jede Menge Extras. So bietet der Soul allerlei Assistenten von der Abstandsregelung bis zum Head-Up-Display und Komfort-Features wie Sitzheizung auf allen Plätzen.

Fazit: Es muss nicht immer SUV sein

Alle Welt schreit nach SUV und selbst unter den Elektroautos wird Einerlei immer größer. Nachdem Kia mit dem e-Niro diesen Trend bedient hat, brechen die Koreaner jetzt mit dem E-Soul aus und bieten eine bunte, lebenslustige und vor allem eigenständige Alternative. Damit schließen sie eine Lücke, die Lifestyle-Marken wie Mini oder DS viel zu lange offen gelassen haben.

Datenblatt: Kia E-Soul

Motor und Antrieb: Elektromotor

Hubraum: 0 ccm

Max. Leistung: 150 kW/204 PS bei 3800 - 8000 U/min

Max. Drehmoment: 395 Nm bei 0 - 3600 U/min

Antrieb: Frontantrieb

Getriebe: Einstufen-Automatik

Maße und Gewichte

Länge: 4195 mm

Breite: 1800 mm

Höhe: 1605 mm

Radstand: 2600 mm

Leergewicht: 1757 kg

Zuladung: 423 kg

Kofferraumvolumen: 315-1339 Liter

Fahrdaten

Höchstgeschwindigkeit: 167 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 7,9 s

Durchschnittsverbrauch: 15,7 kWh/100 km

Reichweite: 452 km

CO2-Emission: 0 g/km

Batteriekapazität: 64 kWh

Kosten

Basispreis des Kia E-Soul (100 kW): 33.990 Euro

Grundpreis des Kia E-Soul (150 kW): 37.790 Euro

Kfz-Steuer: 0 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung

Sicherheit: Sechs Airbags, Spurhalteassistent, automatische Abstandsregelung, LED-Scheinwerfer

Komfort: Klimaautomatik, klimatisierte Sitze, Online-Infotainment mit Smartphone-App

Spritspartechnik: Elektroantrieb, Schnellladefunktion