Siegfried Brockmann fährt selbst seit Jahrzehnten Motorrad. Der Leiter der Unfallforschung der Versicherer (GDV) beurteilt sein eigenes Studienergebnis aus Sicht des Zweiradpiloten als eher enttäuschend: "Das ist sicherlich deprimierend."

Brockmann und sein Team hatten sich die tödlichen Unfälle mit Motorradfahrern genauer angeschaut.

Sie wollten wissen: Welche Verletzungen haben zum Tod geführt, und hat das Fahren in einer Gruppe Auswirkungen? Die Biker fahren ja gerade am Wochenende und bei schönem Wetter gerne mal im Pulk los.

Experten haben Unfallabläufe ausgewertet und können jetzt sagen, ob das Fahren in der Gruppe ein besonderes Risiko darstellt © Guido Kirchner/dpa

2018 starben in Deutschland 619 Motorradfahrer im Straßenverkehr, besagen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. In Relation zu den gefahrenen Kilometern sind Motorradfahrer 21 Mal gefährdeter, im Straßenverkehr zu sterben, als Autofahrer.

Dabei profitieren Motorradfahrer laut GDV-Studie nicht von den allgemeinen Fortschritten in der Verkehrssicherheit. So schützt die übliche Kleidung mit Protektoren bei einem Aufprall auf ein Hindernis bereits ab einer Geschwindigkeit über 25 Stundenkilometer nicht vor lebensbedrohlichen Verletzungen. Die auf dem Markt derzeit verfügbaren Airbagjacken erweitern den Schutz nur bis zu einer Geschwindigkeit von rund 50 Stundenkilometern.

"Wir müssen klar sagen, dass keine praktikable Schutzkleidung in der Lage ist, bei einem Aufprall mit üblicher Landstraßengeschwindigkeit eine tödliche Verletzung zu verhindern", sagt Brockmann. Dabei hat die Schutzkleidung nach seiner Meinung natürlich ihren Sinn. Besonders bei Stürzen auf den Asphalt - ohne Aufprall.

Sicherheit liegt beim Fahrer

Das große Verbesserungspotenzial sitze auf dem Motorrad, sagt Brockmann: Zwei Drittel aller getöteten Motorradfahrer auf Landstraßen hätten den Unfall selbst verursacht. Entweder, weil er oder sie in den Gegenverkehr geraten war, oder weil er/sie in der Gruppe nicht den nötigen Abstand gehalten hatte.

Etwas überraschend: Der unaufmerksame Autofahrer, der den Motorradfahrer übersieht, ist seltener als gedacht Unfallauslöser. "Hauptunfallgegner sind nicht Autos, sondern Motorradfahrer", erklärt der Forscher. Der Experte sprach sich daher für ein verpflichtendes Fahrsicherheitstraining aus. "Gefahrenbewusstsein ist wichtig. Da haben wir einen großen Hebel." Aber ohne Zwang gehe es wohl nicht.

Wer tödliche Unfälle mit dem Motorrad verhindern will, sollte unbedingt ein oder mehrere Sicherheitstrainigseinheiten absolvieren © Julian Stratenschulte/dpa

Für die Studie hatte Brockmann über 2000 schwere Zweirad-Unfälle ausgewertet. Bei den tödlichen Verletzungen war in 94 Prozent der Fälle der Brustkorb und in 63 Prozent der Kopf betroffen. "15 Prozent aller schweren Unfälle waren bei Gruppenfahrten. Das ist unterdurchschnittlich", meint Brockmann. Er appelliert an die Biker, größere Sicherheitsabstände einzuhalten und versetzt zu fahren. "Eigentlich müsste ich sagen, dass Fahrer sollten noch größere Abstände einhalten, aber dann wäre es keinen Fahren in der Gruppe mehr."

Starben 2011 noch 708 Motorradfahrer bei einem Unfall in Deutschland, so waren es 2016 den Angaben zufolge 536 - und 2018 dann wieder 619. Auch bei den leicht- und schwerverletzten Fahrern schwanken die Zahlen. Nach 17 728 Schwerverletzten im Jahr 2010 lag dieser Wert im vergangenen Jahr bei 20 480. 2010 gab es 8 606 leichtverletzte Motorradfahrer, 2018 waren es 10 320.